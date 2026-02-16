Cuori 4 si farà? Matteo Martari fa una rivelazione sul futuro della fiction di Rai 1

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cuori sta per congedarsi dal pubblico italiano. Ieri 15 febbraio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata della serie tv ambientata in un ospedale di Torino. A distanza di poche puntate dal gran finale, cresce la curiosità dei fans per sapere se ci sarà una quarta stagione. Gli ascolti hanno registrato uno share pare al 17,4%, riuscendo benissimo a contrastare la concorrenza delle altre reti come Mediaset. Al momento non è dato saperlo ma si fa presente che Matteo Martari ovvero Alberto Ferraris ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha fatto delle interessanti dichiarazioni sul futuro della fiction. L’attore ha dichiarato le seguenti parole: “Se si facesse Cuori 4, io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa.” Insomma l’uomo ha lasciato la porta aperta ad un’eventuale quarta stagione della serie tv insieme a Pilar Fogliati, anche lei entusiasta di tornare ad indossare il camice bianco.

Cuori, anticipazioni penultima puntata 17 febbraio

Nel frattempo stasera 17 febbraio andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Rai 1 la penultima puntata di Cuori con protagonisti Matteo Martari e Pilar Fogliati. Le anticipazioni della fiction rivelano che Delia deciderà di abbandonare l’abitazione mentre Alberto presenterà le dimissioni, isolandosi in montagna con Olivia. Intanto a Le Molinette di Torino farà ritorno il Dottor Mosca ad occuparsi di un nuovo caso mentre scatterà l’allerta in reparto, tanto che medici e infermieri saranno costretti a gestire l’infermiera. Infine Ferruccio e Serenella appariranno travolti dalle responsabilità lavorative e problemi famigliari.