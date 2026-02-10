Cuori 3 chiude su Rai 1: arriva un cambio di programmazione per la fiction con Pilar Fogliati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cuori 3 è tra le fiction che stanno riscuotendo maggiore successo in questo momento in Italia. Anche ieri 9 febbraio, la fiction di Rai 1 con protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari hanno registrato quasi 3 milioni di telespettatori per uno share del 17% di share. Un grande successo che ha portato i piani alti di Viale Mazzini ad effettuare un nuovo cambio di programmazione. In particolare, Cuori 3 raddoppierà la sua messa in onda sui teleschermi di Rai 1 in vista del grande finale. Le ultime puntate della terza stagione della fiction ambientata in un ospedale di Torino andranno in onda domenica 15 e lunedì 16 febbraio. Il grande finale della serie tv, invece, è previsto per domenica 22 febbraio in prima serata. Il pubblico avrà così modo di scoprire quale sarà il destino della storia d’amore tra Alberto e Delia.

Cuori 3 raddoppia ancora su Rai 1

Cuori 3 raddoppierà la sua messa in onda domenica 15 e lunedì 16 febbraio col grande finale previsto per il 22 febbraio. Le anticipazioni del nuovo appuntamento in programma il 15 febbraio rivelano che la morte di Recchi creerà un clima di grande tensione in ospedale. Luciano fuori di sé avrà intenzione di approfondire l’accaduto e portare alla luce la verità sulla morte del paziente operato la notte precedente. Per questo motivo, convocherà Delia per sapere cos’è successo. Alberto interverrà nella situazione, proteggendo la protagonista. Il dottore si assumerà tutte le responsabilità di quanto accaduto. Irma apparirà furiosa meditando vendetta nei confronti di Alberto anche se l’incontro con Luisa cambierà tutto.