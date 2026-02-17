Cuori 3, anticipazioni 17 febbraio: Irma uccide Delia e Alberto?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La terza stagione di Cuori 3 arriva al suo gran finale questa sera, martedì 17 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata, anticipata rispetto al calendario iniziale per lasciare spazio televisivo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il pubblico potrà seguire il doppio appuntamento conclusivo in prima visione, con gli episodi 11 e 12 della stagione, che promettono di chiudere archi narrativi importanti e lasciare aperte nuove domande sui destini dei personaggi principali.

Nella fiction, ambientata negli anni ’70 all’ospedale Le Molinette di Torino, Delia Brunello e Alberto Ferraris — interpretati rispettivamente da Pilar Fogliati e Matteo Martari — hanno vissuto una stagione emotivamente intensa tra sfide professionali pionieristiche in cardiochirurgia e rapporti personali turbolenti. Negli episodi precedenti la trama ha visto Delia lasciare la casa, Alberto presentare le proprie dimissioni e un reparto messo in quarantena a causa di un caso clinico sospetto.

Finale di stagione tra crisi, rivelazioni e rapporti messi alla prova

Secondo le anticipazioni, la puntata conclusiva riparte da un momento di forte tensione emotiva: mentre l’ospedale e i colleghi si stringono attorno ad Alberto nel suo personale momento di dolore a cauas della perdita di Luisa, il sensitivo Fois subisce un malore legato a una visione sconvolgente e viene ricoverato per un’emergenza cardiaca. Nel frattempo, Serenella comprende che la piccola Anna non è muta per un problema fisico ma ha scelto il silenzio per cause emotive, rivelando uno strato più profondo del personaggio.

Il clima di dramma si intensifica quando emergono tensioni tra Virginia e la sua compagna di reparto e la violenza subita da parte del tracotante marito Helmut, porta Fausto a prendersi cura di lei, suscitando reazioni forti da parte di Roberta. E nelle scene più concitate dell’episodio, uno sparo da parte di Irma, oramai fuori controllo, coinvolge direttamente Delia e Alberto, che si ritrovano sotto osservazione medica e la cui stabilità psicologica viene messa a dura prova.

Parallelamente, la trama esplora le dinamiche professionali e personali degli altri medici e assistenti: Bruno, deluso dal padre, decide di cambiare vita; un malore improvviso colpisce Delia; e per Alberto, per la prima volta nella sua carriera, c’è un momento in cui si sente completamente impotente davanti a certe circostanze, una novità significativa per il suo personaggio.

Al centro dell’episodio resta anche il rapporto tra i due protagonisti, che nei momenti precedenti sembrava aver trovato un momento di apparente serenità dopo turbolenze sentimentali e misteri personali. Tuttavia, le anticipazioni indicano che questa tranquillità potrebbe essere solo momentanea, con segreti di Alberto che rischiano di emergere e di ridefinire il loro futuro; una scelta narrativa che potrebbe lasciare spazio a nuovi sviluppi o a un’eventuale stagione successiva della fiction.