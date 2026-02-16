Cuori 3, anticipazioni 16 febbraio: Delia e Alberto si lasciano?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La fiction Cuori 3 prosegue con colpi di scena sempre più intensi e storie personali complicate tra i medici dell’ospedale Molinette. Con la penultima puntata ormai alle porte, i fan si chiedono se Delia deciderà davvero di andarsene e quali scelte prenderà Alberto. Le anticipazioni e il recente cambio di programmazione deciso dalla Rai stanno creando grande attesa e qualche sorpresa per gli appassionati della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari.

Cuori 3: Cosa accadrà nella penultima puntata?

Nella penultima puntata di Cuori 3 in onda stasera 16 febbraio su Rai 1, le vicende sentimentali e professionali dei protagonisti raggiungeranno un punto critico. Delia (interpretata da Pilar Fogliati) sembrerà essere giunta al limite: dopo una serie di tensioni crescenti con il marito Alberto (Matteo Martari), la dottoressa prenderà la drastica decisione di lasciare la casa in cui vivono insieme e preparerà le valigie. La scelta non è affatto semplice: la tensione emotiva accumulata e le difficoltà nel loro rapporto potrebbero spingerla verso una rottura definitiva.

Alberto, da parte sua, vivrà un momento altrettanto complesso. Dopo essersi trovato a dover fronteggiare situazioni personali e professionali delicate – tra cui la controversa vicinanza con Irma e le difficoltà nel mantenere un equilibrio con Delia – il cardiologo deciderà di rassegnare le dimissioni dall’ospedale. La sua intenzione sarà chiara: allontanarsi temporaneamente dalla vita frenetica delle Molinette e riflettere su ciò che davvero conta per lui.

All’interno dell’ospedale, l’arrivo di un nuovo paziente con complicazioni sospette creerà agitazione: il reparto verrà messo in quarantena e le responsabilità professionali peseranno su tutti. Il personale medico e infermieristico, Ferruccio e Serenella compresi, si troverà ad affrontare turni estenuanti e momenti distruttivi dal punto di vista psicologico. La trama intreccerà quindi dramma personale e sfide professionali, rendendo la puntata intensa sotto ogni punto di vista.

Cambio di programmazione per la fiction

Oltre alla tensione narrativa, c’è un altro elemento che sta facendo discutere i fan: il cambio di programmazione deciso da Rai 1. La rete ha infatti annunciato che Cuori 3 subirà una variazione delle date di messa in onda per far spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Questo significa che gli ultimi episodi non andranno in onda nelle giornate previste originariamente: la penultima puntata – con Delia pronta a partire e Alberto in bilico – sarà trasmessa stasera 16 febbraio, anticipando il gran finale che invece sarà spostato a domani 17 febbraio. La decisione di Rai 1 è legata all’evento sportivo e all’intenzione di trasmettere la cerimonia conclusiva sulla rete ammiraglia.