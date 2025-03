Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 24 al 28 marzo: Adelaide torna a Milano, Marta in lite con Enrico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Rosa confiderà a Elvira di sentirsi a disagio a vivere con Marcello dopo il bacio che si sono scambiati. Nonostante questo, la giornalista accetterà di scrivere un articolo rivolto ad Adelaide su richiesta di Odile. Allo stesso tempo, Marcello sembrerà essersi ormai messo alle spalle il bacio con Rosa, troppo preso dal ritorno di Adelaide. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Umberto apparirà molto colpito sul modo in cui Odile e Rosa si siano rivolte alla contessa senza nemmeno nominarla nell’articolo. Il commendatore spererà che con tale stratagemma la contessa si faccia viva una volta per tutte.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide fa ritorno alla tenuta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 marzo rivelano che Marta si arrabbierà con Enrico per averle taciuto la verità sulla malattia di Adelaide. Intanto l’appello di Rosa e Odile scritto sul giornale avrà l’effetto sperato, dato che Adelaide farà ritorno alla tenuta. La contessa riabbraccerà Marcello. Più tardi, la nobildonna verrà sottoposta ad una visita medica da parte di Enrico, dove sarà presente anche Marta. Il medico a questo punto informerà Umberto ed il resto dei famigliari che Adelaide deve essere sottoposta ad un’operazione chirurgica se vuole rimanere in vita. Il commendatore apparirà contrario all’intervento mentre Adelaide dubbiosa. Allo stesso tempo, il ritorno di Adelaide a Milano porterà Rosa e Marcello a confrontarsi su quanto accaduto tra di loro.