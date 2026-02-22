Cristiano De André, chi sono i figli Fabrizia, Filippo, Francesca e Alice: età, vita privata e il rapporto con il cantautore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia familiare di Cristiano De André è sempre stata al centro dell’attenzione, non solo per il peso del cognome che porta, ma anche per le tensioni che negli anni hanno segnato il rapporto con i suoi figli. Fabrizia, Filippo, Francesca e Alice sono cresciuti in contesti diversi e con esperienze molto lontane tra loro, spesso condizionate dalle difficoltà personali del padre e da un clima familiare complesso.

Oggi ognuno di loro ha intrapreso un percorso autonomo, mentre il cantautore ha più volte ammesso di aver commesso errori e di aver provato a recuperarli.

Chi sono i figli di Cristiano De André? Qual è la loro età? E come si è evoluto il rapporto con il padre? Scopriamolo insieme.

Fabrizia, la primogenita di Cristiano De Andrè: un legame più stabile e un ruolo di mediazione

La prima figlia di Cristiano De André è Fabrizia, nata nel 1987 dalla relazione con Carmen De Cespedes. È la più riservata del gruppo e, negli anni, ha spesso cercato di difendere il padre dalle accuse dei fratelli, sostenendo che molte delle loro dichiarazioni fossero esagerate o non corrispondenti alla realtà.

Fabrizia ha mantenuto un rapporto più stabile con Cristiano, forse anche perché cresciuta in un periodo in cui il cantautore stava ancora costruendo la sua identità di padre. È diventata madre di un bambino, Riccardo, rendendo Cristiano nonno per la prima volta.

Il suo ruolo, spesso, è stato quello di mediatrice, anche se le fratture familiari hanno reso difficile trovare un punto di incontro. Nonostante ciò, Fabrizia ha continuato a mantenere un legame affettivo con il padre, pur restando lontana dai riflettori e dalle polemiche.

Filippo e Francesca: i gemelli e il rapporto più tormentato

Nel 1990 nascono Filippo e Francesca, i gemelli che più di tutti hanno raccontato pubblicamente il loro rapporto difficile con Cristiano De André.

Entrambi hanno parlato di un’infanzia segnata da distanze emotive, litigi e momenti dolorosi legati alla separazione dei genitori. Francesca, in particolare, ha più volte accusato il padre di comportamenti violenti e di assenza affettiva, dichiarando di aver deciso di “tagliare ogni rapporto” perché, a suo dire, la relazione le avrebbe causato sofferenza per anni.

Filippo, pur condividendo molte delle esperienze della sorella, ha mantenuto un atteggiamento più cauto. Oggi è uno chef, dopo aver studiato all’ALMA, la scuola di cucina fondata da Gualtiero Marchesi. Ha raccontato di aver provato più volte a ricostruire un rapporto con il padre, ma di essersi allontanato per proteggersi da un ciclo di riavvicinamenti e rotture che non riusciva più a sostenere.

Il legame tra i due gemelli, invece, è molto forte. Francesca ha più volte detto che Filippo è l’unico membro della famiglia con cui desidera mantenere un rapporto stabile.

Alice, la più giovane: un rapporto diverso e una vita lontana dalle tensioni

Nel 1999 nasce Alice, figlia di Cristiano e Sabrina La Rosa. È la più giovane dei quattro e ha vissuto un’infanzia molto diversa rispetto ai fratelli maggiori.

Cristiano ha raccontato più volte di essere stato un padre “impreparato” con i primi tre figli, mentre con Alice avrebbe cercato di correggere molti degli errori del passato. Il loro rapporto è infatti descritto come più sereno e affettuoso.

Alice studia recitazione e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo, ma mantiene un profilo discreto. Non ha mai partecipato alle polemiche familiari e ha sempre preferito restare lontana dalle dinamiche che hanno coinvolto i fratelli.

Il cantautore ha ammesso pubblicamente di aver avuto un percorso personale segnato da dipendenze e fragilità che hanno influito sul suo ruolo di padre. Ha dichiarato di aver lavorato su sé stesso e di aver provato a recuperare i rapporti, anche se non tutti i figli hanno accettato questo tentativo.