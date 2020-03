Crisetti (Sindaco San Giovanni Rotondo): “Aggiornare in tempo reale i sindaci della situazione del proprio territorio”

Buonasera cari concittadini. A riprova della mia correttezza e trasparenza, porto alla vostra attenzione due articoli che spiegano chiaramente la situazione in cui siamo tutti noi sindaci: non conosciamo i numeri reali delle persone risultate positive al COVID-19 nei nostri comuni.

Si tratta purtroppo di un problema condiviso. Ci sono però buone notizie: in una nota odierna inviata al presidente Emiliano e alle Prefetture della regione, l’Anci Puglia (Associazione dei Comuni Pugliesi) ha richiesto l’attivazione urgente di un flusso di comunicazione diretto, immediato e sistematico con i Comuni, in modo tale da aggiornare in tempo reale i sindaci della situazione nel proprio territorio di competenza. Così facendo, ogni primo cittadino può attivarsi immediatamente e mettere in atto tutte le misure precauzionali che questa emergenza richiede e garantire così ogni supporto alla popolazione.

Sono fiducioso che questo avverrà molto presto.