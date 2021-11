Covid, Iss: salgono l’incidenza a 78 e l’indice Rt a 1,21. Speranza: “Correre con le terze dosi”

Secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia l’incidenza settimanale del Covid a livello nazionale continua ad aumentare. Nei giorni tra il 5 e l’11 novembre è salita a 78 per 100mila abitanti contro 53 per 100mila abitanti della scorsa settimana. Sale anche l’indice di trasmissibilità Rt: pari nei giorni tra il 20 ottobre e il 2 novembre a 1,21, in aumento rispetto alla settimana precedente (1,15).

Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza adesso “è il momento di correre con il richiamo dei vaccini Covid per fermare la quarta ondata”. “L’incremento dei contagi è oggettivo – sottolinea in una intervista – dobbiamo giocare d’anticipo, come ci ha insegnato questo virus che va veloce”. Sull’obbligo di terza dose ai sanitari e a chi lavora nelle Rsa “decideremo nei prossimi giorni. Io ne sono convinto e penso che ci arriveremo” dice.