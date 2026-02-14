Costantino Vitagliano, il retroscena su Maria De Filippi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Costantino Vitagliano torna sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione alla puntata di Ciao Maschio andata in onda oggi, sabato 14 febbraio 2026, su Rai 1. L’ex volto simbolo di Uomini e Donne ha ripercorso con sincerità l’incontro che ha segnato la sua vita professionale: quello con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che lo hanno lanciato nello star system italiano. Nel dialogo con la conduttrice Nunzia De Girolamo, Vitagliano ha parlato anche delle difficoltà incontrate lungo il percorso, tra attacchi di panico e la decisione di allontanarsi dall’Italia per ritrovare equilibrio personale. Le sue parole offrono uno sguardo intenso sul rovescio della celebrità e sulla forza interiore che ha guidato le sue scelte.

Dal sogno di riscatto all’incontro che ha cambiato tutto

Costantino Vitagliano, diventato celebre nei primi anni Duemila come uno dei tronisti più discussi e amati di Uomini e Donne ha raccontato come la sua ascesa non sia stata frutto del caso ma di una forte determinazione. “Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare e questo mi ha reso forte,” ha detto Vitagliano, sottolineando come la sua ambizione sia nata dal desiderio di trasformare il proprio destino.

L’incontro con Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo rappresentò, secondo lo stesso Costantino, il vero momento di svolta. Vitagliano ha spiegato che, una volta capito il potenziale di ascolti legato alla sua presenza in televisione, la produzione gli diede spazio e fiducia, contribuendo a costruire la sua notorietà. “A loro devo tanto. Io sono esploso proprio nelle loro mani,” ha dichiarato, raccontando di come la loro spinta lo abbia portato rapidamente sotto i riflettori.

Ma il successo ebbe un lato oscuro. Il pubblico e i media, affamati di immagini e storie, non lasciavano tregua: ovunque si guardasse, la sua immagine era presente e il suo nome diventava familiare. Questa pressione, ha ammesso, gli causò da ragazzo ansia e attacchi di panico, arrivando al punto di rifiutare persino che qualcuno lo chiamasse per nome.



Per ritrovare serenità, l’ex tronista prese una decisione drastica: trasferirsi all’estero. Madrid, Ibiza e Formentera sono infine divenute le sue destinazioni principali per allontanarsi dalla frenesia dell’Italia e cercare un equilibrio lontano dai paparazzi e dalle aspettative continue. Qui Vitagliano ha intrapreso anche percorsi imprenditoriali – alcuni riusciti, altri meno – ma soprattutto ha potuto respirare.