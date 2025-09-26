Costantino Vitagliano continua a lottare contro la malattia: “Mi hanno accusato di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due anni fa Costantino Vitagliano ha fatto i conti con una rara malattia che ha messo a rischio la sua vita, per molto tempo è stato ricoverato in ospedale e la sua vita è drasticamente cambiata.

Anche il suo corpo ha subito un importante cambiamento, lui stesso in varie ospitate televisive ha fatto sapere di aver perso circa trenta chili, pian piano però sta cercando di tornare in forma e stare meglio. Ieri a La volta buona ha fatto sapere che continua a curarsi, la sua è una malattia che deve curare per tutta la vita.

Le rivelazioni di Costantino Vitagliano sulla malattia e sulle critiche ricevute sui social

A Caterina Balivo l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver cambiato terapia, non prende più il cortisone che gli creava degli scompensi e fastidi come il cambiamento dell’umore, l’acne giovanile a altro ancora. Adesso fa delle iniezioni, otto volte al mese, a detta sua per fortuna c’è la ricerca che sta migliorando molto la qualità della sua vita.

Più volte, sui social e in televisione, ha parlato della sua malattia. Due anni fa lo ricovrarono d’urgenza in ospedale perché la sua aorta addominale era diventata troppo grossa e rischiava di esplodere facendolo morire in pochi minuti. Costantino Vitagliano con evidente dispiacere ha fatto poi sapere di aver ricevuto pesanti critiche sui social, ha raccontato che gli haters lo hanno accusato di aver finto di essere malato per visibilità.