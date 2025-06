[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Corsi TFA a Troia: anche la FLC CGIL contro l’Università

TFA SOSTEGNO A TROIA: SE FOSSE CONFERMATA SAREBBE UNA SCELTA INCOMPRENSIBILE

DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA.



FLC CGIL: “DANNO PER STUDENTI E TERRITORIO, SI RIPENSI LA PROPOSTA”

La FLC CGIL di Foggia esprime forte preoccupazione e contrarietà alla decisione dell’Università di Foggia (appresa da organi di stampa) di trasferire a Troia (a 30 km dal capoluogo) le sedi dei prossimi corsi del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno didattico. Una scelta che, se confermata, penalizzerebbe centinaia di futuri docenti e rischia di compromettere l’accesso a un percorso formativo cruciale per l’inclusione scolastica.



Come risaputo i corsisti provengono non solo dalla estesissima provincia di Foggia ma anche da altre provincie pugliesi: spostare la sede a Troia – mal collegata dai trasporti pubblici – creerebbe difficoltà economiche e organizzative, soprattutto per lavoratori, genitori e fuori sede.



Foggia è il centro nevralgico della provincia, con servizi e infrastrutture adeguati. Delocalizzare la formazione in un comune periferico (per quanto accogliente) suonerebbe come un depotenziamento del ruolo dell’Ateneo nel territorio che dovrebbe servire.



La continuità didattica e il coordinamento con le scuole ospitanti (per lo più a Foggia) verrebbero compromessi. Il TFA Sostegno richiede stabilità e prossimità ai contesti scolastici reali, non esperimenti di decentramento.



Prima di decidere l’Unifg farebbe meglio a consultare sindacati, corsisti e stakeholder. Un approccio in solitaria sarebbe inaccettabile su temi che riguardano il futuro della scuola.

LE RICHIESTE DELLA FLC CGIL: