Conto alla rovescia per il ritorno a scuola
Ad aprire l’anno scolastico saranno gli studenti di della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno l’8 settembre.
Gli ultimi saranno gli studenti di Puglia e Calabria, il 16 settembre.
Per gli altri la prima campanella suonerà nel giro di una settimana. Il 10 settembre rientreranno i ragazzi della Provincia di Trento, del Veneto e della Valle d’Aosta.
L’11 settembre sarà la volta del Friuli Venezia Giulia e il giorno seguente della Lombardia che vedrà tornare i suoi studenti in classe, dopo le vacanze estive, il 12 di settembre.
Il gruppo più numeroso sarà quello di lunedì 15 settembre, quando a tornare in aula saranno gli studenti di Umbria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Molise, Marche, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata e Abruzzo.