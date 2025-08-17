[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conto alla rovescia per il ritorno a scuola.

Ad aprire l’anno scolastico saranno gli studenti di della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno l’8 settembre.

Gli ultimi saranno gli studenti di Puglia e Calabria, il 16 settembre.

Per gli altri la prima campanella suonerà nel giro di una settimana. Il 10 settembre rientreranno i ragazzi della Provincia di Trento, del Veneto e della Valle d’Aosta.

L’11 settembre sarà la volta del Friuli Venezia Giulia e il giorno seguente della Lombardia che vedrà tornare i suoi studenti in classe, dopo le vacanze estive, il 12 di settembre.

Il gruppo più numeroso sarà quello di lunedì 15 settembre, quando a tornare in aula saranno gli studenti di Umbria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Molise, Marche, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata e Abruzzo.