Il nuovo dpcm con le misure per provare a contenere la diffusione del coronavirus è in dirittura d’arrivo. Per stasera è atteso l’annuncio da parte del premier Giuseppe Conte della nuova stretta, anche se i nodi sul decreto non sono ancora ancora sciolti del tutto. Ieri sera oltre tre ore di confronto nel Governo: si tratta tra l’altro su scaglionamenti a scuola, chiusura delle palestre e riduzione dell’orario di pub e ristoranti