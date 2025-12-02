[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Consultorio Familiare di Manfredonia

Nuovo corso di Accompagnamento alla Nascita

Percorsi di accompagnamento alla nascita, strumenti fondamentali per sostenere le famiglie durante uno dei momenti più significativi della vita.

In quest’ottica, ASL Foggia, ha avviato il nuovo Corso di accompagnamento al parto presso il Consultorio Familiare di Manfredonia.

IL CORSO

Il percorso mira ad accompagnare i futuri genitori con serenità e consapevolezza, sostenendoli nella gestione delle emozioni, nella riduzione dell’ansia e nella promozione della salute materno-infantile. Le attività curate dalle ostetriche Rossella Titta, Costanza Trigiani e Daniela Di Leo, con il supporto della psicologa Emiliana Santodiroccoe degli assistenti sociali Michelangelo Mischitelli e Ilaria Conoscitore, prevedono un ciclo di 6–8 incontri e garantiscono un approccio integrato e multidisciplinare.

LE PROSSIME DATE:

5 dicembre ORE 10.30

9 dicembre ORE 16.00

18 dicembre ORE 10.30

Alcuni appuntamenti saranno dedicati in modo specifico ai padri, alla coppia e ai temi della genitorialità responsabile, per favorire un coinvolgimento consapevole e condiviso lungo tutto il percorso di accompagnamento alla nascita.

LE TEMATICHE AFFRONTATE

adattamenti ormonali e cambiamenti fisici della gravidanza;

aspetti emotivi e psicologici;

corretta alimentazione in gravidanza;

fasi del travaglio e gestione del dolore attraverso metodi naturali e farmacologici (tecniche di respirazione e lavoro corporeo);

parto attivo;

analgesia epidurale.

La parte conclusiva del percorso è dedicata:

al periodo del post-partum;

all’importanza dell’allattamento materno;

all’accudimento del neonato in coppia, con cenni alle principali pratiche di puericultura.

Il Consultorio, inoltre, attiverà un servizio di assistenza al puerperio a domicilio, particolarmente utile nel delicato periodo successivo al parto, caratterizzato da cambiamenti ormonali e dal bisogno di supporto pratico ed emotivo. È previsto anche un servizio di supporto telefonico continuo, con la creazione di un gruppo WhatsApp dedicato, oltre alla consueta disponibilità per colloqui e consulenze in presenza.