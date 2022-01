Consiglio monotematico sulla Capitanata. Barone (M5S): “Importante l’invito della presidente Capone alla ministra Lamorgese”

“Da tempo assieme al consigliere Tutolo e agli altri colleghi eletti nel foggiano chiediamo un consiglio regionale monotematico sulla Capitanata. Oggi la presidente Capone ha annunciato di aver chiesto alla ministra Lamorgese la disponibilità di venire in Consiglio regionale per relazionare su quanto sta accadendo e sulle misure che si intendono prendere. Una riunione dell’assemblea a cui saranno invitati anche i parlamentari dal momento che, come ho ribadito più di una volta, solo con il lavoro in sinergia di tutte le istituzioni potremo ottenere risultati concreti. Quanto sta accadendo in Capitanata richiede azioni tempestive, perché nessuno deve pensare di essere più forte dello Stato”. Lo dichiara l’assessora al Welfare e consigliera regionale del M5S Rosa Barone.

“Ringrazio la presidente Capone per l’intervento di oggi – continua Barone – e la ministra Lamorgese che lunedì presiederà il Comitato per l’ordine e la Sicurezza a Foggia e ha già annunciato che alla Questura del capoluogo dauno saranno assegnati ulteriori 50 operatori. Come Movimento 5 Stelle sabato saremo presenti con una delegazione nelle zone in cui sono stati fatti esplodere gli ordigni negli scorsi giorni. Un momento importante che non sarà solo simbolico: vogliamo far capire ancora una volta ai cittadini che non sono soli. Serve una reazione da che veda unite politica e società civile per contrastare in modo efficace la criminalità organizzata e dare un futuro diverso alla Capitanata”.