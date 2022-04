Confederazione San Marco: “Presentate al Presidente della Provincia Gatta le iniziative della coalizione civica”

Una delegazione della Confederazione San Marco guidata dal capogruppo in Consiglio comunale Michele

Una delegazione della CONFEDERAZIONE SAN MARCO guidata dal Consigliere comunale Michele Longo e da Luigi Mossuto membro del direttivo, è stata ricevuta a Palazzo Dogana dal Presidente della Provincia

Nicola Gatta.



“In un clima sereno e di collaborazione istituzionale, una nostra delegazione ha rappresentato al Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta alcune istanze raccolte dalla cittadinanza in merito ad alcune segnalazioni di interventi del nostro Comune di dominio provinciale.



Nello stesso tempo, abbiamo preannunciato al Presidente alcuni progetti che vorremmo mettere in campo e proporre all’Amministrazione comunale, coinvolgendo la Provincia per rendere fruibili ed accessibili le opere in oggetto.



Il direttivo della CONFEDERAZIONE SAN MARCO ringrazia il Presidente della Provincia Nicola Gatta per

averci ricevuto ed ascoltato.



IL DIRETTIVO