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Confcommercio Foggia: Peppe Zullo nominato “Maestro del Made in Italy”

Foggia, 20 aprile 2026 – Peppe Zullo, associato alla Confcommercio provincia di Foggia, è stato nominato Maestro del Made In Italy, prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy, legata al Mimit.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intero sistema associativo, frutto di un percorso condiviso: Confcommercio Foggia ha infatti sostenuto con convinzione la candidatura del “cuoco contadino” di Orsara di Puglia, curando direttamente anche la predisposizione del dossier ufficiale a supporto della stessa.

La nomina di Beppe Zullo premia un modello imprenditoriale che unisce radicamento territoriale, valorizzazione delle eccellenze locali e impegno nella trasmissione delle competenze, valori che parlano al territorio, al mondo dell’impresa e alla cultura del Made in Italy.

“Questo riconoscimento – dichiara Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia – assume per noi un significato particolare: valorizza un nostro socio e conferma il ruolo dell’associazione nel promuovere e accompagnare percorsi di eccellenza imprenditoriale. Abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura, curando il dossier e condividendo un percorso che oggi trova un importante riconoscimento a livello nazionale. È la dimostrazione concreta di come il sistema Confcommercio possa essere un punto di riferimento per la crescita, la rappresentanza e la valorizzazione delle imprese del territorio”.

“Ricevere questo riconoscimento è per me un grande onore – commenta Beppe Zullo – ma soprattutto è un premio al territorio, alla sua cultura contadina e al valore delle mani che lavorano la terra e trasformano i prodotti in esperienza. Ringrazio Confcommercio Foggia per avermi accompagnato in questo percorso il cui traguardo è anche il risultato di un lavoro condiviso e di una visione che mette al centro i giovani, la formazione e l’identità del Made in Italy”.

La consegna del premio si terrà il 23 aprile alle 9.00 a Roma presso il Salone delle Colonne.