Confcommercio Foggia investe nell’innovazione: inaugurato il set professionale per le vendite su TikTok Shop

Foggia, 24 febbraio 2026 – Confcommercio Foggia compie un ulteriore passo concreto nel percorso di accompagnamento delle imprese verso la transizione digitale. Presso la sede di Confcommercio Foggia è stato inaugurato il nuovo set professionale dedicato alle vendite su TikTok Shop, uno spazio moderno e attrezzato pensato per sostenere le aziende del territorio nell’esplorazione dei nuovi modelli di commercio digitale.

L’inaugurazione è avvenuta a margine di Aperti a Pranzo, l’incontro promosso sul tema “La nuova dimensione della vendita: l’esempio di TikTok Shop”, occasione di confronto sulle trasformazioni in atto nel commercio e sulle opportunità offerte dal live commerce e dalle piattaforme social.

Il set – dotato di videocamere ad alta definizione, illuminazione professionale e strumentazione tecnica dedicata – rappresenta un investimento associativo mirato a rafforzare la competitività delle imprese locali.

L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione strumenti concreti per consentire agli operatori economici di sperimentare nuovi canali di vendita, ampliare il proprio mercato e dialogare con nuovi pubblici.

È importante precisare che la vendita e le eventuali transazioni commerciali non passano attraverso Confcommercio Foggia: l’Associazione mette a disposizione lo spazio, le attrezzature e, su richiesta, il supporto tecnico, ma ogni impresa opera in piena autonomia gestionale e commerciale sulla piattaforma TikTok Shop.

Il set è noleggiabile dalle imprese associate che intendano mettersi alla prova con le video-vendite e il live commerce.

La call è aperta a tutti gli associati di Confcommercio Foggia. Per le imprese non associate, l’utilizzo dello spazio è previsto esclusivamente previa iscrizione all’Associazione.

Sono disponibili pacchetti di abbonamento modulati in base alle esigenze:

utilizzo in autonomia per chi è già in grado di gestire contenuti e dirette;

utilizzo con supporto tecnico per la realizzazione professionale delle video-vendite;

formule personalizzate per accompagnare le imprese in un percorso strutturato di crescita digitale.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire con chiarezza il ruolo della nostra Associazione: non solo organismo di rappresentanza, ma struttura di servizio capace di accompagnare concretamente le imprese nei processi di innovazione”, ha dichiarato Antonio Metauro, Presidente di Confcommercio Foggia.

“Il commercio sta cambiando con una velocità senza precedenti. Strumenti come TikTok Shop rappresentano oggi una nuova frontiera della vendita, che unisce contenuto, relazione e transazione in un’unica esperienza digitale. Il nostro compito, come Confcommercio, è mettere gli imprenditori nelle

condizioni di non subire questo cambiamento, ma di governarlo con consapevolezza, competenza e visione strategica. Abbiamo scelto di investire in un’infrastruttura concreta, un set professionale a disposizione delle aziende del territorio, perché crediamo che la competitività passi anche dalla capacità di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi mercati”, ha concluso Metauro.

Per informazioni su iscrizioni, modalità di utilizzo e pacchetti disponibili è possibile rivolgersi agli uffici di Confcommercio Foggia: 0881 560.221 (Francesca Lannunziata) 0881 560.289 (Giovanna Lorusso)