[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 8 luglio 2025

Condotta fognaria rattoppata.. quando resisterà ancora?

👉La condotta fognaria di Manfredonia è un problema storico, che influisce su igiene, vivibilità e anche sul turismo. Nessuna amministrazione, ha pensato mai, al futuro della nostra città, risolvendo questo inquietante problema.

“Usare i fondi del PNRR per risolverlo sarebbe non solo logico, ma doveroso”. Si tratta di infrastrutture fondamentali, che rientrano pienamente negli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ambiente- salute-sviluppo sostenibile).

La denuncia delle Guardie Ambientali Italiane, sede Regionale di Manfredonia.

👇È tempo di affrontare i problemi veri, non solo di annunciarli, Manfredonia convive da decenni con un problema fognario grave e mai davvero risolto. Perché non destinare parte dei fondi del PNRR a un intervento strutturale e definitivo? Parliamo di salute pubblica, decoro urbano e rispetto per i cittadini.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane