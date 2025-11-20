Foggia

Concorsi al Comune di Foggia, rinviate le prove scritte in programma nei primi giorni di dicembre

Redazione20 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Concorsi al Comune di Foggia, rinviate le prove scritte in programma nei primi giorni di dicembre

—————-

Per sopraggiunte esigenze organizzative, le prove scritte per i candidati ammessi alle sei procedure concorsuali bandite dal Comune di Foggia nello scorso mese di ottobre per complessivi 26 posti a tempo pieno e indeterminato, fissate per i primi tre giorni di dicembre, sono rinviate a data da destinarsi.

La comunicazione ai concorrenti è avvenuta con le modalità di rito, ovvero attraverso la pubblicazione sul portale del reclutamento InPA e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione dedicata ai bandi di concorso, del sito istituzionale del Comune di Foggia.

Le nuove date verranno comunicate con il dovuto preavviso.

Redazione20 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©