Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di Roma

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Il Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni. Piazza San Giovanni si prepara ad accogliere una lineup che unisce grandi nomi della musica italiana, nuove voci emergenti e artisti che hanno segnato intere generazioni. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, quest’anno mette al centro un tema che guarda al futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, intrecciando musica, riflessione e spettacolo.

La presenza di artisti come Riccardo Cocciante, i Litfiba nella formazione storica, Emma Nolde e La Niña dà già il tono di un cast ampio e trasversale, pensato per rappresentare sensibilità diverse e raccontare il presente attraverso la musica.

Ma quali saranno i momenti più attesi del Concertone? Come si intrecceranno le esibizioni dei big con quelle dei giovani finalisti di 1MNext? E in che modo il tema scelto quest’anno guiderà la narrazione dell’evento? Scopriamolo insieme.

Un cast che unisce generazioni: da Cocciante ai Litfiba, passando per le nuove voci della scena italiana

L’annuncio della partecipazione di Riccardo Cocciante ha acceso immediatamente l’entusiasmo del pubblico. Il cantautore torna sul palco del Primo Maggio dopo quattro anni, quando aveva emozionato la piazza con i protagonisti di Notre Dame de Paris. Oggi porta con sé un nuovo progetto discografico, Ho vent’anni con te, una raccolta di brani inediti che testimonia la sua capacità di rinnovarsi pur restando fedele alla sua poetica.

Accanto a lui, il ritorno dei Litfiba nella formazione storica degli anni Ottanta rappresenta uno degli eventi più attesi. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo celebrano i quarant’anni di 17 Re, album che ha segnato una svolta nel rock italiano. La loro presenza al Concertone anticipa il tour estivo dedicato proprio a quell’anniversario, un’occasione unica per rivedere insieme una delle band più influenti della scena nazionale.

A completare il quadro arrivano Emma Nolde e La Niña, due artiste che negli ultimi anni hanno conquistato pubblico e critica grazie a un linguaggio musicale contemporaneo e personale. La loro partecipazione conferma la volontà della direzione artistica di costruire un cast che non si limiti a celebrare il passato, ma che guardi con decisione al futuro.

Il Concertone, come sempre, non è solo un palco per i big. Anche quest’anno ospita i tre vincitori di 1MNext, il contest dedicato ai nuovi talenti. I dodici finalisti già annunciati rappresentano un panorama musicale variegato, che spazia dal cantautorato alle sonorità più sperimentali. Il 16 aprile verranno scelti i tre artisti che saliranno sul palco di San Giovanni, portando freschezza e nuove prospettive.

Il tema del 2026: musica, diritti e futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale

Ogni edizione del Concerto Primo Maggio è costruita attorno a un tema che riflette le trasformazioni della società. Nel 2026 la scelta cade su un argomento quanto mai attuale: “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Un titolo che racchiude le sfide del presente e le domande che attraversano il mondo del lavoro, sempre più influenzato dalle tecnologie emergenti.

La direzione artistica di Massimo Bonelli ha scelto come focus narrativo “Il domani è ancora nostro”, un invito a immaginare il futuro attraverso la musica e le storie degli artisti che saliranno sul palco. L’obiettivo è costruire un mosaico sonoro capace di rappresentare generazioni diverse, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci che stanno contribuendo a ridefinire il panorama musicale italiano.

Il Concertone, come da tradizione, sarà a ingresso libero e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. La radio ufficiale seguirà l’evento dal backstage con interviste, contenuti extra e una copertura che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda notte.

Un evento che unisce musica e impegno: il Concertone come specchio del Paese

Il Concerto Primo Maggio non è solo un appuntamento musicale, ma un momento collettivo che ogni anno racconta l’Italia attraverso le sue voci più rappresentative. La presenza di artisti così diversi tra loro, unita al tema scelto, crea un dialogo tra passato, presente e futuro, trasformando Piazza San Giovanni in un luogo di incontro e riflessione.

La musica diventa così un mezzo per parlare di diritti, lavoro, cambiamento e speranza. E il cast del 2026, con la sua varietà di stili e generi, promette di offrire una narrazione ricca e coinvolgente, capace di emozionare e far pensare allo stesso tempo.