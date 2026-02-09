[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Con quale amore ami?”. Incontro a Manfredonia venerdì 13 febbraio

Oggi ci sono troppi amori sbagliati in giro, frutto anche di un diffuso analfabetismo affettivo e di una scarsa educazione all’affettività e alla gestione delle proprie emozioni. Quest’incontro – dichiarano le docenti organizzatrici – ha come obiettivo quello di analizzare alcune differenze, ad es. come quella tra amore inteso come semplice come bisogno e amore come desiderio, oppure tra emozione e sentimento, o ancora tra “amore possessivo” e “amore oblativo”.

Ma anche tra innamoramento e amore. La famiglia e la scuola sono luoghi di formazione, ed è per questo che come scuola e come Biblioteca di periferia abbiamo pensato di organizzare questo evento in occasione della festa di S. Valentino, perchè questa giornata non sia vissuta come un momento solo consumistico e commerciale, ma come una occasione per riflettere sulle dinamiche dell’affettività e sul valore dell’amore, ma anche su ciò che esso esige in termini di rispetto, cura, impegno e fedeltà. E abbiamo penato, come docenti, di dialogare col prof. M. Illiceto – docente di filosofia alla facoltà teologica Pugliese di Bari e presso il nostro liceo classico “A. Moro” fino alo scorso anno scolastico. dove per quarant’anni ha formato numerose generazioni di giovani.

Il prof. Illiceto inoltre su questo tema ha scritto un saggio e numerosi articoli. Vi aspettiamo in tanti, giovani e adulti, venerdì 13 febbraio alle ore 17.00, presso la Biblioteca “Ungaretti” in via Cala del Fico 3 a Manfredonia. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la libreria Mondadori di Manfredonia.

Vi aspettiamo numerosi!