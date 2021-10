Con il 90% di vaccinati con la prima dose, lo stato d’emergenza si potrà attenuare. A sostenerlo è Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, secondo il quale “quella percentuale ci porrà in una condizione di maggiore serenità. Non è sufficiente a eradicare il coronavirus, perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna, ma darà un contributo straordinario alla sicurezza”.