Comune Manfredonia, avviso scadenza pagamento IMU

Si informa che il 16 giugno 2025 scade il pagamento della rata di acconto IMU per l’anno in corso.

Al fine di facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti, ed in considerazione del fatto che non è previsto l’invio di comunicazioni informative al domicilio dei cittadini né di bollettini di versamento poiché si tratta di tributo dovuto in autoliquidazione dai contribuenti, sono disponibili:

L’Assessore alle Risorse Finanziarie e Programmazione

Dott.ssa Cecilia Simone