Come finisce Io sono Farah: anticipazioni ultima puntata 13 marzo 2026

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le anticipazioni di Io sono Farah sul finale di stagione raccontano cosa accadrà nell’episodio conclusivo in onda su Canale 5 venerdì 13 marzo 2026.

Dopo settimane di tensioni, segreti e scontri tra clan criminali, la dizi turca arriva alla puntata decisiva con diversi interrogativi ancora aperti. Il pubblico vuole capire se Farah pagherà per la morte di Ali Galip Akinci e quale sarà il destino di Tahir.

Questa settimana l'Italia si prepara a dire addio a "Io Sono Farah"! 🥹

Ma spero sia un arrivederci a presto per tanti altri tuoi lavori Engin ❤️

Venerdì 13 Marzo ultima puntata!

(La voce nel video è del nostro doppiatore Francesco de Marco 👏) #IoSonoFarah #EnginAkyürek pic.twitter.com/mPYtOx28c2 — Stefy25 🇮🇹 (@stefania_vinco) March 9, 2026

Nel corso delle ultime puntate la situazione si complica sempre di più, perché molti personaggi scoprono la verità sull’omicidio e gli equilibri cambiano rapidamente. Farah teme di essere arrestata, mentre Tahir cerca una soluzione per proteggerla. Allo stesso tempo entrano in gioco nuove prove, alleanze inaspettate e scontri con i nemici storici.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Io sono Farah raccontano quindi un finale pieno di sviluppi: dalla caduta di Behnam fino allo scontro con Orhan, passando per il gesto estremo di Tahir e per una rivelazione che cambia tutto nell’ultima scena.

Anticipazioni Io sono Farah ultima puntata: Farah rischia la condanna per la morte di Ali Galip

Nell’ultima puntata di Io sono Farah in programma il 13 marzo, vedremo la protagonista affrontare giorni difficili. La morte di Ali Galip Akinci continua a pesare sulla sua vita, perché teme che la verità venga scoperta e che la polizia possa arrestarla, anche se l’uomo è morto durante un tentativo di difesa.

Nel frattempo Farah e Tahir scoprono il piano di Behnam. L’uomo vuole far esplodere un carico d’oro appartenente allo zio Mahmud per far ricadere la colpa su Tahir. I due riescono a intervenire prima che il piano venga portato a termine e lo mettono sotto pressione.

Per fermarlo definitivamente gli chiedono di consegnare il filmato che mostra la morte di Ali Galip. In cambio gli promettono che potrà parlare con il piccolo Kerim al telefono ogni volta che vorrà.

Il piano funziona e Behnam viene arrestato. Successivamente viene portato in Iran con l’accusa di aver sequestrato lo zio Akbar, colpevole di aver avuto per anni una relazione segreta con Rahşan, la madre di Behnam.

La sua caduta è completa. Durante la fuga rimane anche gravemente ferito, perché la cugina Merjan gli spara alle spalle per salvare Tahir.

Nel frattempo Tahir decide di collaborare con la polizia per smascherare Orhan. Tale scelta crea problemi con il fratello Mehmet che teme conseguenze per la famiglia.

Come finisce Io sono Farah: Tahir si accusa dell’omicidio per salvare Farah

Il finale di Io sono Farah prende una direzione inaspettata quando Tahir decide di assumersi la responsabilità della morte di Ali Galip.

Per proteggere Farah, costruisce una falsa prova che lo incrimina. Il suo obiettivo è evitare che la donna finisca in carcere.

Bade scopre il piano e racconta tutto a Farah. La donna decide allora di intervenire per fermarlo. Contatta Orhan, che in quel momento si trova sotto la pressione di Haydar, e gli mostra un fotogramma del video dell’omicidio.

In quell’immagine compare anche Gönül, la figlia di Orhan. Questo dettaglio diventa decisivo. Farah usa quella prova per convincerlo a consegnarle una scheggia di vetro legata alla scena del delitto.

Anche Mehmet scopre che dietro la morte di Ali Galip c’è Farah. L’uomo tenta di proteggere il fratello, ma gli eventi prendono una direzione drammatica.

Orhan capisce che la polizia lo sta cercando e reagisce aprendo il fuoco. Durante lo scontro Tahir si mette davanti a Mehmet e viene colpito da una pallottola nel basso ventre.

Prima di perdere conoscenza riesce a telefonare a Farah. Durante la chiamata lei gli rivela di essere incinta e lo supplica di resistere.

Tahir muore davvero? La verità sull’ultima scena

Ma le anticipazioni di Io sono Farah dell’ultima puntata del 13 marzo 2026 non finiscono qua. Dopo lo scontro a fuoco, tutti credono che Tahir sia morto. Mehmet viene portato in ospedale distrutto dal dolore per la perdita del fratello.

Nel frattempo la polizia arresta Orhan e il suo capo, mettendo fine alla loro organizzazione criminale.

Il funerale di Tahir segna un momento decisivo per la storia di Io sono Farah. Farah, sopraffatta dal dolore, decide di lasciare la città insieme al figlio Kerim e alla madre Gülsima.

Durante il viaggio però accade qualcosa che cambia il senso degli eventi. A metà strada Farah entra in una casa isolata.

All’interno trova Tahir vivo. La sua morte era stata organizzata per permettergli di sparire e chiudere con il passato.

Lekesiz spiega che il “vecchio Tahir” doveva sparire per proteggere la famiglia e iniziare una nuova vita lontano dai pericoli.

Il finale della serie mostra quindi Farah e Tahir pronti a ripartire insieme. Dopo 27 puntate segnate da minacce, inseguimenti e sacrifici, i due protagonisti possono finalmente guardare al futuro con il figlio Kerim e con il bambino che Farah porta in grembo.