Colpaccio ad Affari Tuoi, la veneta Elena vince montepremi a 6 cifre grazie alla mentalità del padre: ‘bisogna sempre saper rischiare’

Colpaccio ad Affari Tuoi. Chi non risica non rosica, e la veneta Elena lo sa fin troppo bene. Figlia di un imprenditore che le ha trasmesso fin da piccola il valore del rischio d’impresa, la concorrente ha dimostrato di avere sangue freddo e grande determinazione. Se non fosse stato per l’esempio del padre, che quando lei e la sorella erano bambine le lasciava giocare tra le corsie del supermercato di famiglia, forse la puntata dell’11 febbraio avrebbe preso tutt’altra direzione. Invece Elena è entrata di diritto tra le concorrenti più vincenti di questa stagione, portando a casa uno dei montepremi più alti offerti dal programma di Rai 1.

La sorella Roberta rivela che Elena ‘va fuori dalle regole’

Elena vive e lavora a Padova, dove si occupa di amministrazione presso l’università. È originaria di Maerne, in provincia di Venezia, e ad accompagnarla ad Affari Tuoi è stata la sorella Roberta. Proprio quest’ultima ha raccontato a Stefano De Martino che Elena è considerata la “pecora nera” della famiglia, “quella che va fuori dalle regole”. Ed è anche per questo che la concorrente ha voluto Roberta al suo fianco, come punto di equilibrio. Un carattere deciso, quello di Elena, che però si è rivelato la chiave per scrivere una pagina memorabile della trasmissione.

La partita complessa di Elena ad Affari Tuoi: trita troppi assegni da vertigine e riempie il tritacarte

Quella vissuta ad Affari Tuoi è un’esperienza che Elena difficilmente dimenticherà. Ripercorrere la puntata non è semplice, ma alcuni passaggi sono stati decisivi. Fin dall’inizio ha pescato il pacco numero 3, scegliendo di tenerlo per tutta la durata del gioco senza mai cambiarlo, nonostante avesse un numero nel cuore: l’11. Proprio l’11 è arrivato fino al finale, quando Elena si è trovata davanti a due possibilità altrettanto concrete: 30.000 o 200.000 euro.

Durante la partita, il Dottore ha provato più volte a farla desistere con offerte importanti: 36.000, 41.000, 46.000, 60.000, fino ad arrivare a 100.000 euro. Tutti assegni rifiutati, tanto che il tritacarte si è riempito rapidamente. Poi l’ultima proposta, 80.000 euro. A quel punto Elena ha spiegato le sue ragioni, ricordando le radici familiari e l’insegnamento del padre, imprenditore abituato a rischiare per far crescere la propria attività.

La mentalità del padre la spinge a rischiare a sbancare Affari Tuoi

“Avevamo un supermercato a Marne. Noi siamo nate e cresciute dentro al supermercato in mezzo alla gente. Giocavamo col triciclo tra i corridoi del supermercato. Papà è un grandissimo lavoratore, però è anche una persona che dice ‘bisogna sempre saper rischiare anche con l’attività’. Va o non va”. Forte di quella mentalità paterna, ha detto ancora una volta no.

Una scelta coraggiosa, premiata dal risultato finale: nel suo pacco c'erano 200.000 euro. In studio è scoppiata la festa, con una standing ovation e il pubblico in piedi ad applaudire una vincita che resterà tra le più memorabili della stagione.