Affari Tuoi, il calabrese Antonio sceglie la prudenza ma il pacco nascondeva il colpo grosso

Archiviato il successo del ventottenne Marco, originario del Friuli-Venezia Giulia, Affari Tuoi ha rivolto l’attenzione al nuovo pacchista. Nella puntata del 10 febbraio è stato il turno di Antonio, concorrente calabrese, protagonista di una partita costruita con equilibrio e crescente tensione. Per buona parte del gioco il podio è rimasto invariato, ma con l’avvicinarsi del finale l’atmosfera si è fatta sempre più carica di emozione. Per Antonio è arrivato il momento decisivo: una scelta difficile, vissuta fino in fondo, tra rischio e prudenza.

Affari Tuoi puntata del 10 febbraio 2026: chi è Antonio

Antonio proviene dalla Calabria, una terra a cui è profondamente legato. Per l’esattezza è originario di Tropea, provincia di Vibo Valentia. Ha scelto di intraprendere la professione di collaboratore scolastico in un istituto superiore, ma prima di fare ritorno nella sua regione d’origine, ha lavorato a Brescia. Da poco tempo è rientrato in Calabria e al suo fianco, durante l’esperienza televisiva, c’era la moglie Rossella, con cui è sposato da circa due anni. I due si sono conosciuti durante una cena tra amici in comune. “I nostri sguardi si sono incrociati ed è stato subito un colpo di fulmine”, ha raccontato Antonio con emozione.

Accetta l’offerta ma ecco quanto avrebbe potuto vincere!

La partita si è sviluppata in modo piuttosto lineare fino al momento in cui quasi tutti i pacchi rossi sono stati eliminati, ad eccezione di quello da 100.000 euro, lasciando in gioco prevalentemente pacchi blu. Nonostante ciò, Antonio ha deciso di proseguire con determinazione. Nel corso della partita ha anche effettuato un cambio di pacco, abbandonando il numero 7 per il 14. Arrivato a un passaggio cruciale, si è trovato davanti a una scelta netta: da una parte la Ballerina, dall’altra i 100.000 euro. Convinto di avere tra le mani il pacco di valore più alto, ma scegliendo la via della cautela, ha accettato l’offerta del Dottore pari a 35.000 euro. Una decisione comprensibile, anche se il finale ha riservato un pizzico di amaro: nel suo pacco c’erano davvero i 100.000 euro.