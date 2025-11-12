Cinema
Cinema San Michele: il programma della settimana a Manfredonia
DRACULA L’AMORE PERDUTO
Venerdi 14 novembre ore 20:30
Sabato 15 novembre ore 20:45
Domenica 16 novembre ore 20:45
Lunedi 17 novembre ore 20:30
Martedì 18 novembre ore 20:30
Mercoledì 19 novembre ore 20:30
FUORI LA VERITÀ
Venerdi 14 novembre ore 18:30
Sabato 15 novembre ore 18:45
Domenica 16 novembre ore 18:45
Lunedi 17 novembre ore 18:30
Martedì 18 novembre ore 18:30
Mercoledì 19 novembre ore 18:30
HEIDI – UNA NUOVA AVVENTURA
Sabato 15 novembre ore 17:00
Domenica 16 novembre ore 17:00
Prezzo unico €5,00