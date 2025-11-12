Cinema

Cinema San Michele: il programma della settimana a Manfredonia

Redazione12 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cinema San Michele: il programma della settimana a Manfredonia

DRACULA L’AMORE PERDUTO

Programmazione

Venerdi 14 novembre ore 20:30

Sabato 15 novembre ore 20:45

Domenica 16 novembre ore 20:45

Lunedi 17 novembre ore 20:30

Martedì 18 novembre ore 20:30

Mercoledì 19 novembre ore 20:30

FUORI LA VERITÀ

Programmazione

Venerdi 14 novembre ore 18:30

Sabato 15 novembre ore 18:45

Domenica 16 novembre ore 18:45

Lunedi 17 novembre ore 18:30

Martedì 18 novembre ore 18:30

Mercoledì 19 novembre ore 18:30

HEIDI – UNA NUOVA AVVENTURA

Programmazione

Sabato 15 novembre ore 17:00

Domenica 16 novembre ore 17:00

Prezzo unico €5,00

Redazione12 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©