“Cime Tempestose” e “Goat” al Cinema San Michele

Redazione19 Febbraio 2026
CIME TEMPESTOSE

Venerdì 20 febbraio ore 20.30
Sabato 21 febbraio ore 20.30
Domenica 22 febbraio ore 18.45 – ore 21.00
Lunedì 23 febbraio ore 20.30
Martedì 24 febbraio ore 20.30
Mercoledì 25 febbraio ore 20.30

GOAT

Venerdì 20 febbraio ore 18.30
Sabato 21 febbraio ore 18.30
Domenica 22 febbraio ore 17.00
Lunedì 23 febbraio ore 18.30
Martedì 24 febbraio ore 18.30
Mercoledì 25 febbraio ore 18.30

