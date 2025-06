[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ciak, si gira a Peschici con Pio e Amedeo

Anche nel Comune di Peschici le riprese del nuovo film dal titolo “Oi vita Mia”, interpretato dal duo comico foggiano Pio e Amedeo, che segna il debutto in qualità di registi. Tra gli altri anche la presenza di Luca Argentero e Lino Banfi. Il lungometraggio è prodotto da “Our Films Spa”.

Sul set, Il Trabucco da Elia, il consigliere delegato eventi-spettacoli, sport ed associazionismo, ha incontrato i protagonisti, a cui ha portato i saluti del Sindaco Luigi D’arenzo, dell’Amministrazione e della popolazione tutta.

È stata l’occasione anche per consegnarli i gagliardetti istituzionali e una riproduzione in miniatura del Trabucco, simbolo culturale-tradizionale della costa garganica.

Grazie a Pio e Amedeo per aver scelto come location di alcune scene la “Perla del Gargano”: è un segno di profonda stima per il nostro territorio e un’occasione per valorizzare le nostre bellezze.

Siamo onorati di accogliere il cinema e chi, come Loro, sa raccontare l’Italia con ironia e cuore.