Chiara Ferragni condivide la nascita della nipotina

Chiara Ferragni è al settimo cielo per la nascita della sua seconda nipotina, Lea, figlia della sorella Francesca e del marito Riccardo Nicoletti. L’imprenditrice ha condiviso con entusiasmo sui social le prime foto della piccola, mostrando momenti teneri tra Lea e le zie. Con un messaggio commovente, Chiara ha scritto: “Benvenuta al mondo Lea. 5 luglio 2025. Orgogliosa di essere zia per la seconda volta,” accompagnando le immagini della neonata nella culla e tra le sue braccia.

La reazione della mamma di Chiara Ferragni

L’evento ha suscitato grande affetto anche da parte di Marina Di Guardo, madre di Chiara, che ha pubblicato diversi cuori per celebrare la quarta nipotina, dopo Leone, Vittoria e Edoardo, figli rispettivamente di Chiara e Fedez, e di Francesca e Riccardo. La nascita di Lea rafforza il forte legame tra Chiara e le sue sorelle, in particolare Francesca e Valentina, con cui mantiene rapporti molto stretti. Durante momenti difficili, come il pandoro-gate e la fine del matrimonio con Fedez, Chiara ha sempre ricevuto il sostegno incondizionato delle sorelle, come testimoniato da affettuosi messaggi di vicinanza.