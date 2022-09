“Chi non sciopera lo sgozzo”, le minacce nella chat della scuola

Gravissimo episodio di minacce e bullismo si è verificato qualche giorno fa presso il liceo classico Pietro Colletta di Avellino.

Alcuni studenti avrebbero ricevuto delle minacce sulla chat di gruppo: “Ho sempre un coltello ben affilato in cucina” – “Quanto è vero dio, mi porto il coltello” – “Venerdì vengo a scuola con un coltello, l’unico modo per non farmi venire è scioperare. Decidete!” – “Chi non sciopera lo sgozzo” – “Se venerdì ti trovi senza carotide non è colpa nostra”

I messaggi hanno ovviamente allarmato gli studenti e le famiglie degli stessi che hanno prontamente avvertito la scuola dell’accaduto. Il Liceo Colletta fa sapere di essere assolutamente a conoscenza di ciò che è accaduto, che il suddetto gruppo in cui sono avvenute le minacce è stato prontamente chiuso e che è stato convocato immediatamente un Consiglio d’Istituto straordinario per prendere tutti i provvedimenti del caso nei confronti degli autori delle gravi minacce.