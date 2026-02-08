Chi è Vladik, il figlio adottivo di Paolo Belli e Deanna: età, vita privata e la storia della loro famiglia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La curiosità su chi è Vladik figlio Paolo Belli continua a crescere, soprattutto dopo il ritorno dell’artista al centro della scena televisiva e i racconti sempre più personali legati alla sua sfera familiare.

Vladik è il figlio adottivo di Paolo Belli e di sua moglie Deanna, una figura che il musicista ha sempre tenuto lontana dai riflettori ma che rappresenta il fulcro della sua vita privata.

Nato in Bielorussia e arrivato in Italia alla fine degli anni Novanta grazie a un progetto umanitario per i bambini colpiti dalle conseguenze di Chernobyl, Vladik è oggi un uomo adulto, marito e padre di due figli. La sua storia personale è strettamente legata a quella di Paolo Belli e racconta una famiglia costruita nel tempo, attraverso scelte consapevoli e un legame che va oltre ogni definizione formale.

Nei paragrafi successivi ripercorriamo chi è Vladik, quanti anni ha, come è nato il rapporto con Paolo e Deanna e perché la loro vicenda familiare continua a essere una delle più raccontate dello spettacolo italiano.

Chi è Vladik, figlio di Paolo Belli: età, origini e arrivo in Italia

Per comprendere davvero chi è Vladik , il figlio adottivo di Paolo Belli, è necessario partire dalle sue origini e dal contesto in cui è entrato nella vita del musicista.

Vladik ha oggi 36 anni ed è nato in Bielorussia, in un territorio segnato dalle conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl. Arriva in Italia come molti altri bambini, ospite di famiglie che avevano aderito a un progetto di accoglienza temporanea pensato per offrire loro un periodo di serenità e cure adeguate.

L’incontro con Paolo Belli e Deanna avviene quasi per caso, ma il legame che si crea è immediato. In quelle poche settimane di convivenza nasce un rapporto profondo, che porta la coppia a interrogarsi sul significato della genitorialità e sul desiderio di allargare la propria famiglia. Vladik cresce così tra l’Italia e la Bielorussia, mantenendo un equilibrio delicato tra due mondi diversi ma complementari, fino a scegliere, una volta terminata la scuola, di stabilirsi definitivamente in Italia.

L’adozione e la decisione di diventare famiglia

La scelta di adottare Vladik rappresenta uno dei passaggi più significativi nella vita privata di Paolo Belli. Il musicista ha raccontato più volte di aver scoperto, insieme alla moglie, di non poter avere figli biologici e di aver maturato, insieme a Deanna, il desiderio di costruire una famiglia attraverso l’adozione.

Nel 1997 decidono di ospitare un bambino bielorusso per alcune settimane estive. Quel giorno, in piazza a Carpi, arriva un pullman con decine di bambini. Paolo individua subito Vladik, ancora prima di conoscerne il nome. Pochi minuti dopo scopre che sarebbe stato proprio lui il bambino affidato alla loro famiglia.

Dopo le prime tre settimane di convivenza, Vladik torna in Bielorussia. Il distacco è difficile, soprattutto perché il legame emotivo si è già consolidato. Paolo e Deanna iniziano così una lunga ricerca per rintracciarlo e riportarlo in Italia ogni estate. Con il tempo, una volta terminata la scuola, Vladik sceglie di trasferirsi stabilmente nel nostro Paese, diventando a tutti gli effetti il loro figlio.

Vita privata di Vladik: moglie, figli e ritorno in Italia

Diventato adulto, Vladik sente il bisogno di riconnettersi con il proprio Paese d’origine. Torna in Bielorussia, dove incontra Ilona Chvan, fotografa professionista che diventerà sua moglie. Dal loro rapporto nascono due figli, Damir e Ratmir, che rendono Paolo Belli e Deanna nonni, un ruolo che il musicista racconta con entusiasmo e leggerezza.

La nascita dei nipoti segna una nuova fase della vita familiare. Paolo parla spesso del rapporto con loro, descrivendosi come un nonno presente e coinvolto, mentre Vladik continua a mantenere un legame saldo con i genitori adottivi. Negli ultimi anni, anche a causa dei problemi di salute affrontati da Deanna, la famiglia di Vladik si è trasferita a Carpi, rafforzando una vicinanza che va oltre la semplice condivisione degli spazi.