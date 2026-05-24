Chi è Simone Fratini, marito di Barbara De Rossi? Età, lavoro, passato da modello e il legame con l'attrice

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita sentimentale di Barbara De Rossi ha attraversato momenti complessi, ma oggi l’attrice vive una fase di serenità accanto al marito Simone Fratini, un uomo che lei stessa ha definito una rinascita. Il loro rapporto, nato da un’attrazione immediata e diventato poi un legame profondo, ha segnato una svolta nella vita della conduttrice de Il terzo indizio.

La loro storia è fatta di passione, complicità e un equilibrio costruito giorno dopo giorno. Ma chi è davvero Simone Fratini? Qual è il suo lavoro? E come si è evoluto il rapporto con Barbara De Rossi fino al matrimonio celebrato nel 2023? Scopriamolo insieme.

Chi è Simone Fratini: età, origini e un percorso professionale particolare

Simone Fratini ha 53 anni ed è originario della Toscana, una terra che ha sempre rappresentato per lui un punto fermo. Prima di diventare un imprenditore affermato, ha avuto un passato nel mondo della moda, esperienza che lui stesso ha raccontato con naturalezza e che gli ha permesso di muoversi con sicurezza in contesti creativi e dinamici. La sua carriera, però, ha preso una direzione completamente diversa quando ha deciso di dedicarsi al settore dell’hairstyle, specializzandosi in soluzioni per chi soffre di alopecia e calvizie. Ha fondato un’azienda che realizza parrucche e sistemi personalizzati, un progetto innovativo che ha attirato l’attenzione del pubblico grazie anche alla sensibilità con cui affronta un tema spesso delicato.

Il suo lavoro è diventato un punto di riferimento per molte persone, perché Fratini non si limita a offrire un servizio tecnico, ma accompagna i clienti con empatia e ascolto. La sua presenza sui social, curata e professionale, racconta un approccio umano e competente, qualità che hanno contribuito a far crescere la sua attività. Accanto a lui, in molte occasioni, c’è proprio Barbara De Rossi, che non ha mai nascosto l’orgoglio per il percorso del marito e che spesso lo sostiene anche pubblicamente.

L’amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini: un legame travolgente e salvifico

La storia d’amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini è iniziata con un’intensità che l’attrice non si aspettava. Lei stessa ha raccontato che tutto è nato da una forte attrazione fisica, un sentimento che l’ha sorpresa per la sua potenza, soprattutto perché arrivato in un momento della vita in cui non immaginava più di lasciarsi andare con tanta spontaneità. Barbara ha spiegato che, nei primi tempi, lei e Simone trascorrevano intere giornate insieme, completamente immersi nella loro passione. Con il tempo, però, quel trasporto iniziale si è trasformato in un legame profondo, fatto di fiducia, rispetto e sostegno reciproco.

L’attrice ha più volte definito Simone una presenza salvifica. Dopo una relazione tossica che l’aveva segnata, l’arrivo di Fratini ha rappresentato per lei un nuovo inizio. Ha raccontato che lui è riuscito a rimettere ordine nella sua vita emotiva, restituendole serenità e stabilità. Oggi vivono tra Arezzo e Firenze, godendosi una quotidianità semplice ma intensa, lontana dai riflettori ma ricca di complicità. Sui social, Barbara dedica spesso parole affettuose al marito, definendolo “il volto dell’amore” e mostrando quanto sia forte il loro legame.

Il matrimonio e la vita insieme: un’unione intima dopo otto anni di fidanzamento

Dopo otto anni di relazione, Barbara De Rossi e Simone Fratini hanno deciso di sposarsi il 10 dicembre 2023 con una cerimonia civile celebrata a Montevarchi. È stato un matrimonio intimo, con pochi invitati e un’atmosfera raccolta, proprio come desideravano. La figlia di Barbara, Martina, ha fatto da testimone, mentre gli altri presenti erano solo dodici amici molto vicini alla coppia. Non avevano nemmeno previsto foto ufficiali, tanto che una delle poche immagini della giornata è stata pubblicata per errore dal proprietario del ristorante dove si è tenuto il ricevimento.

La scelta di una cerimonia così riservata racconta molto del loro modo di vivere l’amore: lontano dal clamore, ma autentico e solido. Per Barbara, Simone è il terzo marito dopo i matrimoni con Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, padre di sua figlia. Ma lei stessa ha dichiarato che con Fratini ha trovato un amore diverso, più maturo e consapevole, capace di darle ciò che per anni aveva cercato senza riuscire a trovare.