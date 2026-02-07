Chi è Serra Yilmaz, la musa di Ferzan Özpetek: età, marito, carriera e figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serra Yilmaz è una delle attrici più amate del cinema turco e italiano, un volto che il pubblico riconosce immediatamente grazie alla sua presenza scenica e alla lunga collaborazione con Ferzan Özpetek, regista che l’ha trasformata in una vera icona.

La sua storia personale è ricca di sfumature: dagli studi in psicologia alla carriera teatrale, dal matrimonio alla maternità, fino al trasferimento in Italia. Chi è davvero Serra Yilmaz? Qual è stato il percorso che l’ha portata a diventare una figura così centrale nel cinema d’autore? E come si intrecciano vita privata e rapporto con Özpetek? Scopriamolo insieme.

Chi è Serra Yilmaz: età, origini e formazione tra Istanbul e la Francia

Serra Yilmaz nasce a Istanbul il 13 settembre 1954. Cresce in una famiglia colta e cosmopolita, figlia unica di Semih e Mualla Tuğrul, e fin da giovane frequenta scuole francesi che le permettono di sviluppare una mentalità aperta e multilingue.

Dopo il liceo si trasferisce in Francia, dove studia Psicologia all’Università di Caen. Parallelamente si avvicina al teatro, seguendo corsi con Robert Abirached e scoprendo una passione che diventerà la sua professione.

Nel 1977 entra nella Compagnia Dostlar, un debutto che segna l’inizio di una carriera teatrale intensa.

Il cinema arriva poco dopo: nel 1983 recita nel film Şekerpare, ma è con Albergo Madrepatria del 1987 che ottiene il primo riconoscimento internazionale, grazie ai premi ricevuti a Venezia e all’Istanbul Film Festival.

Per oltre quindici anni lavora anche al Teatro Municipale di Istanbul, non solo come attrice ma anche come dramaturga e responsabile delle relazioni internazionali.

Parla fluentemente turco, francese, italiano e inglese, un talento che le permette di muoversi con naturalezza tra produzioni europee e turche.

La vita privata: il matrimonio, la figlia Ayşe e i dolori che l’hanno segnata

Pur essendo un volto noto, Serra Yilmaz ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata. Negli anni Settanta sposa Levent Yılmaz, attore turco con cui vive una relazione intensa e creativa. Dal loro matrimonio nasce Ayşe, oggi adulta e molto legata alla madre. Serra ha raccontato più volte che la figlia è un punto fermo della sua vita, una presenza che l’ha sostenuta nei momenti più difficili.

Dopo il divorzio, Serra ritrova l’amore con lo scrittore Hür Yumer, una relazione profonda ma segnata da un epilogo tragico: Yumer si toglie la vita nel 1994.

La perdita lascia un segno indelebile nell’attrice, che raramente parla pubblicamente di quel periodo.

Oggi Serra vive tra lavoro, affetti e una quotidianità che ha scelto di proteggere. Dal 2017 si è trasferita stabilmente a Firenze, città che l’ha conquistata per la sua bellezza e per la vicinanza ai teatri dove spesso lavora.

La carriera e il legame artistico con Ferzan Özpetek: una collaborazione che ha fatto storia

Il nome di Serra Yilmaz è indissolubilmente legato a quello di Ferzan Özpetek. La loro collaborazione inizia nel 1998 con Harem Suaré e prosegue con alcuni dei film più amati del regista: Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno Contro, Rosso Istanbul, La Dea Fortuna.

Serra diventa la sua musa, una presenza costante capace di dare profondità e ironia ai personaggi che interpreta.

Parallelamente continua a lavorare in teatro, in Turchia e in Francia. Per dodici anni è protagonista de L’ultimo harem, mentre dal 2015 interpreta zia Banu ne La bastarda di Istanbul, ruolo che le vale premi prestigiosi come il Persefone e il Franco Cuomo International Award.

Nel 2017 debutta alla regia con il remake turco di Perfetti Sconosciuti, ottenendo riconoscimenti anche in Italia.

Negli ultimi anni ha recitato in produzioni teatrali e cinematografiche, tra cui Amiche mai (2025), confermando una carriera che continua a rinnovarsi.

Il rapporto con Özpetek resta uno dei pilastri della sua vita artistica: un legame fatto di fiducia, stima e una sensibilità comune che ha dato vita a personaggi indimenticabili.