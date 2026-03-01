Chi è Matteo Angeletti, marito di Francesca Lollobrigida: età, vita privata, lavoro e il figlio Tommaso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia sportiva di Francesca Lollobrigida è nota al grande pubblico: sedici titoli mondiali tra pattinaggio a rotelle e pattinaggio di velocità sul ghiaccio, una carriera costruita con disciplina e talento. Meno conosciuto, ma fondamentale nel suo percorso, è l’uomo che le sta accanto da oltre dieci anni: Matteo Angeletti, marito, compagno di vita e figura centrale nel suo equilibrio personale e professionale.

La loro relazione è cresciuta insieme ai successi sportivi di Francesca, diventando un punto fermo in una quotidianità fatta di allenamenti, trasferte e sfide continue. Chi è Matteo? Qual è il suo ruolo nella vita della campionessa? E come hanno costruito una famiglia capace di sostenere un ritmo così intenso? Scopriamolo insieme.

Matteo Angeletti: il marito di Francesca Lollobrigida e un compagno che conosce lo sport dall’interno

Matteo Angeletti è un pattinatore e allenatore, un profilo che gli permette di comprendere a fondo le esigenze e le pressioni che accompagnano la carriera di un’atleta di livello internazionale. La sua esperienza nel mondo del pattinaggio ha creato un terreno comune con Francesca, fatto di obiettivi condivisi e di una quotidianità che ruota attorno allo sport.

La loro relazione è iniziata più di undici anni fa e si è consolidata nel tempo, fino al matrimonio che Francesca ha descritto come un passaggio importante per la loro maturità di coppia. In un’intervista ha raccontato come il matrimonio le abbia dato stabilità e un senso di responsabilità nuovo, utile per affrontare una vita sempre in movimento.

La presenza di Matteo è diventata un punto di riferimento costante, soprattutto nei momenti più delicati della carriera. La campionessa ha più volte sottolineato quanto sia fondamentale sapere di avere qualcuno al proprio fianco, capace di sostenere e comprendere ogni fase del percorso sportivo.

Una famiglia costruita con equilibrio: la nascita di Tommaso e la sfida della maternità

La nascita del figlio Tommaso, arrivata dopo le Olimpiadi di Pechino, ha rappresentato una svolta nella vita di Francesca Lollobrigida. Diventare madre mentre si è ancora nel pieno dell’attività agonistica è una sfida complessa, ma la pattinatrice l’ha affrontata con la stessa determinazione che porta in pista.

La sua tesi di laurea magistrale in Scienze Motorie, intitolata “Dalle Olimpiadi alla maternità, al Return to Play”, racconta bene il percorso che ha scelto di intraprendere: un equilibrio tra sport e famiglia costruito con consapevolezza e organizzazione.

Il supporto di Matteo è stato decisivo. Insieme hanno pianificato ogni dettaglio, contando anche sull’aiuto dei nonni e della zia, pronti a seguirli nei palazzetti di mezzo mondo pur di permettere a Francesca di continuare a gareggiare.

La campionessa ha spesso raccontato come il marito e il figlio siano diventati una forza in più, un motore emotivo che l’ha aiutata a superare momenti difficili e a ritrovare motivazione anche quando il fisico sembrava non rispondere.

Il ruolo di Matteo Angeletti nei momenti più difficili della carriera

Negli ultimi anni Francesca Lollobrigida ha vissuto una delle stagioni più brillanti della sua carriera, culminata con il titolo mondiale sui 5000 metri conquistato a Hamar. Ma non sono mancati periodi complicati, come l’infezione virale che l’ha colpita nei mesi più importanti della preparazione olimpica.

In quei momenti, il sostegno di Matteo è stato determinante.

La campionessa ha raccontato sui social di aver attraversato fasi di paura e sconforto, arrivando persino a pensare di fermarsi. Ritrovare la motivazione non è stato semplice, ma la presenza della sua famiglia l’ha aiutata a ricordare perché ama pattinare e perché vale la pena continuare a lottare.

Il loro rapporto è diventato così un esempio di come una coppia possa sostenersi anche in un contesto competitivo e impegnativo come quello dello sport professionistico. Matteo non è solo un marito, ma un alleato che conosce le dinamiche dell’agonismo e sa quando intervenire con discrezione e quando lasciare spazio.