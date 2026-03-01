Chi è Daniele Scardina: età, carriera, malattia e come sta oggi l’ex pugile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Daniele Scardina è una delle più forti e dolorose degli ultimi anni nel mondo dello sport italiano. Il pugile, conosciuto come King Toretto, ha attraversato un percorso che lo ha portato dai successi internazionali sul ring a una battaglia per la vita iniziata il 28 febbraio 2023, quando un malore improvviso durante un allenamento lo ha costretto a un intervento d’urgenza per un’emorragia cerebrale.

Oggi, dopo mesi di riabilitazione, Scardina sta lentamente riconquistando la sua quotidianità. Chi è davvero Daniele Scardina? Qual è stata la sua carriera? E come sta oggi dopo la malattia? Scopriamolo insieme.

Chi è Daniele Scardina: età, origini e l’ascesa nel pugilato

Daniele Scardina, nato nel 1992 a Rozzano, è cresciuto in un contesto difficile, dove la boxe è diventata presto un punto fermo. Ha raccontato più volte che il ring gli ha dato disciplina, regole e un obiettivo chiaro. Le sue origini siciliane e il legame con la famiglia hanno sempre rappresentato una spinta importante, tanto da portarlo a trasferirsi a Miami per allenarsi con professionisti di alto livello.

La sua carriera decolla nel 2013 con la vittoria del Guanto d’Oro, mentre nel 2019 conquista il Titolo Internazionale IBF, seguito dal Titolo Intercontinentale WBO nel 2021. In quegli anni diventa uno dei pugili italiani più promettenti, con un record impressionante: 20 vittorie in 21 incontri, di cui 16 per KO tecnico.

La popolarità cresce anche fuori dal ring. La relazione con Diletta Leotta lo porta sulle pagine dei giornali, mentre nel 2020 partecipa a Ballando con le stelle, dove conquista pubblico e giuria grazie alla sua educazione e alla determinazione, chiudendo l’esperienza al quinto posto.

La malattia: cosa è successo e come è cambiata la sua vita

Il 28 febbraio 2023 segna una svolta drammatica. Durante un allenamento, Scardina si accascia al suolo. Le condizioni sono subito gravissime: viene trasportato d’urgenza in ospedale e operato per un’emorragia cerebrale. Segue un lungo coma e un periodo di totale immobilità.

Il ritorno a casa avviene solo dieci mesi dopo, il 20 dicembre 2023, quando inizia una riabilitazione complessa e lenta. In diverse interviste, Scardina ha raccontato di aver trovato forza nella fede. Si era avvicinato alla chiesa cristiano-evangelica già prima dell’incidente e oggi considera quel percorso spirituale un sostegno fondamentale. Ha spiegato che la fede gli ha dato la lucidità per affrontare la paura e la pazienza per accettare i tempi della guarigione.

Il pugile ha descritto il suo risveglio come un momento di incredulità: non riusciva a muoversi, non capiva cosa fosse accaduto e ha dovuto ricostruire tutto, passo dopo passo. Nel suo libro King Toretto. La mia storia di vittorie e ko dentro e fuori dal ring ha raccontato senza filtri il trauma e la rinascita.

Come sta oggi Daniele Scardina: riabilitazione, progetti e vita dopo il ring

Oggi Daniele Scardina continua il percorso di riabilitazione con determinazione. Ha recuperato la parola, parte dei movimenti e sta lavorando per riconquistare autonomia e forza. Non può tornare sul ring, ma ha trovato nuovi modi per restare legato alla boxe.

Insieme al Comune di Rozzano ha organizzato una serata di pugilato in piazza, un evento simbolico che ha segnato il suo ritorno alla vita pubblica. Sta anche lavorando a un progetto che gli sta molto a cuore: aprire una palestra nella sua città per insegnare la boxe alle persone con disabilità, trasformando la sua esperienza in un aiuto concreto per gli altri.

Sui social ha condiviso parole che raccontano la sua rinascita: «Mi davano per morto. Per molti non c’erano speranze. Parlare di nuovo? Impossibile. Muovermi? Una follia. Eppure sono ancora qui».

Una frase che sintetizza la sua battaglia e la sua volontà di non arrendersi.