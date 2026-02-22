Chi è Ciro Marranzino Contini, padre di Raimondo, primo figlio di Rita De Crescenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chi è davvero Ciro Marranzino Contini e perché il suo nome è tornato al centro dell’attenzione insieme a quello di Rita De Crescenzo?

La domanda circola con insistenza dopo le ultime apparizioni televisive della tiktoker napoletana, protagonista di interviste che hanno riacceso i riflettori sul suo passato.

Domenica 22 febbraio, a Verissimo, si torna a parlare della sua storia personale, già affrontata in precedenza a Belve con Francesca Fagnani. Ed è proprio in quell’occasione che il nome di Ciro Marranzino è tornato alla ribalta, diventando in poche ore uno dei più cercati sul web.

Scopriamo insieme chi è l’uomo indicato come il padre di Raimondo, il primo figlio di Rita De Crescenzo, e cosa sappiamo oggi del loro legame?

Rita De Crescenzo, la maternità a 13 anni e il legame con Raimondo

Nata a Napoli nel 1979 e cresciuta al Pallonetto di Santa Lucia, Rita De Crescenzo ha raccontato più volte un’infanzia complessa, in un contesto familiare fragile. A soli 13 anni è diventata madre di Raimondo, avuto dalla relazione con Ciro Marranzino.

Raimondo è cresciuto inizialmente con i nonni. Solo negli ultimi anni madre e figlio hanno ricostruito un rapporto più stretto. Oggi il primogenito è attivo sui social come pizzaiolo su Instagram ed è a sua volta padre di Francesco e della piccola Roberta.

In un’intervista, la tiktoker ha raccontato di aver avuto Raimondo giovanissima, precisando che non si tratta del figlio del marito Sasà. Ha inoltre riferito che il padre del ragazzo avrebbe trascorso diversi anni in carcere, ma che nonostante tutto sono rimasti uniti e che la famiglia Contini sarebbe sempre stata vicina al bambino. Ha anche descritto la suocera come una persona perbene.

Durante quegli anni Rita ha attraversato anche un periodo segnato dall’abuso di droghe, dal quale è uscita circa sette anni fa. Nel frattempo ha affrontato diverse controversie giudiziarie, alcune ancora in corso.

Dopo Raimondo, si è legata a Salvatore Bianco, con cui ha avuto altri due figli: Rosario, nato quando lei aveva 16 anni, e successivamente Francesco.

Chi è Ciro Marranzino Contini: cosa sappiamo sul padre di Raimondo

Di Ciro Marranzino si conoscono poche informazioni certe. Non è un personaggio pubblico, non ha profili social verificati né presenze televisive. Il suo nome è diventato di dominio pubblico dopo l’intervista rilasciata da Rita De Crescenzo a Belve, dove ha raccontato di aver avuto il primo figlio, Raimondo, a soli 13 anni.

In quell’occasione la tiktoker ha spiegato che, il padre del suo primogenito, appartiene alla famiglia Contini, aggiungendo che sarebbe stato arrestato poco dopo il parto. Poche parole che hanno acceso immediatamente l’interesse mediatico sul conto dell’uomo.

Il riferimento alla famiglia Contini, legata a uno dei clan storici della camorra napoletana, ha dato ulteriore risonanza alla vicenda. Tuttavia, non risultano atti pubblici che colleghino formalmente Marranzino a specifici procedimenti o a quel contesto. Le informazioni disponibili derivano esclusivamente dalle dichiarazioni televisive di Rita e dai racconti riportati dai media.