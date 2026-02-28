Chi è Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi: età, lavoro e vita privata del campione olimpico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La figura di Chiara Bontempi è diventata familiare al grande pubblico grazie alla storia d’amore con Gianmarco Tamberi, uno degli atleti più amati dello sport italiano.

La loro relazione, iniziata quando erano poco più che adolescenti, è cresciuta insieme ai successi del campione olimpico del salto in alto, trasformandosi in un legame solido che oggi rappresenta un punto fermo nella sua vita.

Chiara, però, non è solo “la moglie di Tamberi”: ha un percorso personale definito, una famiglia legata allo sport e un ruolo importante anche nella gestione professionale del marito. Chi è davvero? Qual è la sua storia? E come si è evoluto il rapporto con Gianmarco negli anni? Scopriamolo insieme.

Origini e famiglia di Chiara Bontempi: una vita cresciuta tra sport e determinazione

Chiara Bontempi, classe 1995, è originaria di Ancona e proviene da una famiglia molto conosciuta nel territorio. Suo padre è Piergiorgio Bontempi, ex pilota di Superbike, mentre la madre gestisce un negozio di articoli per la casa. Chiara è cresciuta in un ambiente in cui la competizione e la disciplina erano parte della quotidianità, un contesto che l’ha aiutata a comprendere fin da piccola cosa significhi vivere accanto a un atleta professionista.

Dopo la laurea a Verona, ha iniziato a lavorare tra Milano e Roma, costruendo un percorso indipendente prima di affiancare Gianmarco anche nella gestione amministrativa della sua attività sportiva. Oggi segue con lui la parte organizzativa e i diritti d’immagine, un ruolo che richiede precisione e capacità di coordinamento, qualità che Chiara ha dimostrato di possedere.

Il rapporto con la famiglia d’origine resta forte: ha un fratello, Pierfrancesco, e mantiene un legame stretto con i genitori, che l’hanno sempre sostenuta nelle scelte personali e professionali.

La storia d’amore con Gianmarco Tamberi: dal colpo di fulmine al matrimonio

La relazione tra Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi nasce nel 2009, quando entrambi erano giovanissimi. Lei aveva 14 anni, lui poco più grande. Si sono incontrati per caso, ma da quel momento non si sono più lasciati. Chiara ha raccontato che fu un vero colpo di fulmine, un sentimento cresciuto negli anni e diventato un punto di riferimento per entrambi.

Il loro legame ha attraversato momenti difficili, come l’infortunio di Gianmarco nel 2016, che rischiò di compromettere la sua carriera. In quel periodo Chiara gli fu accanto senza esitazioni, sostenendolo durante la riabilitazione e aiutandolo a ritrovare fiducia. Lo stesso atleta ha più volte dichiarato che senza di lei non sarebbe riuscito a superare quella fase.

La proposta di matrimonio arrivò poco prima delle Olimpiadi di Tokyo. Gianmarco volle chiederle di sposarlo prima di partire, spiegando che lei era la cosa più importante della sua vita. Chiara accettò immediatamente, emozionata e incredula. Le nozze si sono celebrate nel 2022 a Villa Imperiale, a Pesaro, in una cerimonia elegante e intima.

La vita di oggi: lavoro, sport e la nascita della piccola Camilla

Oggi Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi formano una famiglia unita e molto amata dal pubblico. Nel 2024 sono diventati genitori della loro prima figlia, Camilla, un evento che ha segnato una nuova fase della loro vita. Chiara ha raccontato il parto sui social, ringraziando il marito per esserle stato accanto senza mai lasciarla sola.

La coppia condivide spesso momenti di quotidianità, dagli allenamenti insieme alle trasferte, mostrando un equilibrio costruito nel tempo. Chiara continua a lavorare al fianco di Gianmarco, gestendo la parte organizzativa della sua carriera e mantenendo una presenza costante nelle gare più importanti.

Il loro rapporto è diventato un esempio di come una relazione possa crescere insieme allo sport, sostenendo sogni e obiettivi senza perdere di vista la dimensione familiare.