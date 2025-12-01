Checco Zalone torna: Buen Camino al cinema Natale 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Checco Zalone torna al cinema dopo cinque anni con Buen Camino, il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante che debutterà nelle sale il 25 dicembre 2025, prodotto da Medusa Film e Indiana Production.

Viaggio tra Italia e Spagna

La trama segue un pellegrinaggio tra Italia e Spagna, mescolando ironia e crescita personale. Nel cast anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò. “Un viaggio di scoperta emotiva”, anticipa il poster ufficiale. Dopo il successo di Quo Vado? (record storico con oltre 65 milioni di euro) e Tolo Tolo, Zalone punta a conquistare nuovamente il pubblico natalizio con una commedia che unisce tradizione e novità. Le prevendite sono già aperte.