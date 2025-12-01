Cinema
Checco Zalone torna: Buen Camino al cinema Natale 2025
Checco Zalone torna al cinema dopo 5 anni con Buen Camino, diretto da Nunziante. Uscita 25 dicembre 2025, cast con Beatriz Arjona.
Checco Zalone torna al cinema dopo cinque anni con Buen Camino, il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante che debutterà nelle sale il 25 dicembre 2025, prodotto da Medusa Film e Indiana Production.
Viaggio tra Italia e Spagna
La trama segue un pellegrinaggio tra Italia e Spagna, mescolando ironia e crescita personale. Nel cast anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò. “Un viaggio di scoperta emotiva”, anticipa il poster ufficiale. Dopo il successo di Quo Vado? (record storico con oltre 65 milioni di euro) e Tolo Tolo, Zalone punta a conquistare nuovamente il pubblico natalizio con una commedia che unisce tradizione e novità. Le prevendite sono già aperte.