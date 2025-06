Checco Lillo svela i retroscena su Jey e Chiara all’Isola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Li abbiamo conosciuti insieme come “I Magici”, la coppia rivelazione dell’ultima edizione di Pechino Express, dove hanno lasciato il segno con spirito d’avventura e grinta, anche se l’avventura è terminata alla quinta puntata. Da quel momento, il legame tra Checco e Jey Lillo non si è mai spento, anzi: si è rafforzato sotto i riflettori. Checco, dopo aver fatto sentire la sua presenza nelle prime puntate in studio dell’Isola dei Famosi, ha fatto un gesto da film: è volato fino in Honduras per sorprendere il fratello Jey in diretta, regalando uno dei momenti più toccanti del reality. E non solo: grazie al suo arrivo, Jey ha anche conquistato una prova ricompensa, portando a casa cibo e morale alto. Ma non è tutto. Nelle ultime ore, Checco ha rilasciato un’intervista intensa e senza filtri, in cui ha parlato non solo del percorso del fratello, ma anche degli altri naufraghi rimasti in gara. Impossibile non notare un riferimento diretto a Chiara Balistreri, protagonista di un presunto legame speciale con Jey. Ecco che cosa ha detto davvero.

Che cosa ha detto Checco Lillo?

Lorenzo Pugnaloni ha intervistato, per Lollo Magazine, Checco Lillo. Nel corso della chiacchierata, l’ex concorrente di Pechino Express ha descritto il fratello Jey come una persona naturale e spontanea e che quello che sta mostrando all’Isola dei famosi è il suo vero volto: “Lui è così come lo vedete, sempre in gioco nel fare tutto e irascibile solo sulle cose che davvero contano. Si sta mostrando com’è davvero; dunque, direi ottimo”. Riguardo al presunto flirt di Jey con Chiara Balestrieri, che sta facendo infuocare i fan più romantici, Checco ha precisato: “No, con Chiara abbiamo un bel rapporto. Abbiamo lo stesso manager e per Jey è una sorellina più piccola“. Checco ha detto la sua anche sulla lite tra Omar Fantini e Dino Giarrusso: “Penso che i giudizi riguardo l’accaduto debba darli la redazione, Omar ha esagerato con le parole ma si è scusato. Dino, invece, preferisco non commentarlo… Jey credo abbia fatto ciò che doveva, dividerli e vincere la sfida”. Ha inoltre dichiarato di preferire Teresanna Pugliese a Mario Adinolfi: “Teresanna mi piace molto, avrà anche giocato di strategia ma con autenticità. Per me Mario non merita di vincere, dato lo scarso contributo al gruppo. Tuttavia, è stato un concorrente abbastanza rilevante per questa edizione”.

Fratelli ma non solo: chi sono davvero Checco e Jey Lillo?

Dietro ai sorrisi e alla complicità mostrata in TV, Checco e Jey Lillo sono molto più che due semplici “fratelli famosi”. Originari di Napoli, i due condividono non solo il legame di sangue ma anche una passione autentica per lo spettacolo, la magia e il mondo del reality. Jey Lillo, all’anagrafe Gennaro, è un illusionista noto nel circuito underground dello street magic, con un seguito crescente sui social grazie ai suoi giochi di prestigio che uniscono tecnica e storytelling. Checco, invece, è la metà più irriverente e pop del duo: attore, performer e personaggio amatissimo dal web per la sua spontaneità e per i siparietti ironici che lo hanno reso virale. Il grande pubblico li ha scoperti insieme nel 2025 grazie a Pechino Express, dove si sono presentati con il nome di “Magici”: un chiaro omaggio all’arte dell’illusione ma anche al loro legame unico. Nonostante siano stati eliminati alla quinta tappa, hanno lasciato il segno per simpatia, coerenza e capacità di mettersi in gioco senza strategie. La loro partecipazione ha acceso i riflettori su un modo nuovo di fare spettacolo: genuino, a tratti naif, ma sempre autentico. Oggi, con Jey tra i protagonisti più discussi dell’Isola dei Famosi e Checco pronto a supportarlo ovunque — anche a costo di attraversare l’oceano — i fratelli Lillo sembrano destinati a diventare volti sempre più familiari della TV italiana. E se c’è una cosa certa, è che con loro l’effetto sorpresa è sempre dietro l’angolo.