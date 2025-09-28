[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto”

🎶 “La vita è adesso, il sogno è sempre” 🎶

Con grande emozione annunciamo il primo grande nome di Suoni in Cava 2026:

✨ Claudio Baglioni ✨

Un artista che ha scritto la storia della musica italiana, e che il 22 agosto 2026 porterà la sua voce e le sue canzoni immortali nella nostra Cava dell’Erba.

Apricena oggi non è più soltanto una città: è un palcoscenico che parla al mondo.

L’arrivo di Baglioni è il segno di un percorso che ci apre a scenari sempre più internazionali.

Ed è solo l’inizio: questo è il primo di altri grandi nomi che annunceremo nei prossimi mesi.

Siamo orgogliosissimi di questo risultato, che appartiene a tutti noi: ad Apricena, alla sua gente, e a un territorio che merita di sognare in grande.

Biglietti presto disponibili su ticketone:

https://www.ticketone.it/event/claudio-baglioni-grandtour-la-vita-e-adesso-cava-dellerba-20727231/?affiliate=IG3

💙 Apricena c’è. Sempre.

Antonio Potenza

Sindaco di Apricena