Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto”
🎶 “La vita è adesso, il sogno è sempre” 🎶
Con grande emozione annunciamo il primo grande nome di Suoni in Cava 2026:
✨ Claudio Baglioni ✨
Un artista che ha scritto la storia della musica italiana, e che il 22 agosto 2026 porterà la sua voce e le sue canzoni immortali nella nostra Cava dell’Erba.
Apricena oggi non è più soltanto una città: è un palcoscenico che parla al mondo.
L’arrivo di Baglioni è il segno di un percorso che ci apre a scenari sempre più internazionali.
Ed è solo l’inizio: questo è il primo di altri grandi nomi che annunceremo nei prossimi mesi.
Siamo orgogliosissimi di questo risultato, che appartiene a tutti noi: ad Apricena, alla sua gente, e a un territorio che merita di sognare in grande.
Biglietti presto disponibili su ticketone:
https://www.ticketone.it/event/claudio-baglioni-grandtour-la-vita-e-adesso-cava-dellerba-20727231/?affiliate=IG3
💙 Apricena c’è. Sempre.
Antonio Potenza
Sindaco di Apricena