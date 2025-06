Chanel Totti si diploma a Roma: festa in famiglia senza Francesco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Roma si è svolta la cerimonia di diploma di Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. A pochi giorni dal suo diciottesimo compleanno, la giovane si è diplomata alla St. Stephen’s School, un istituto internazionale noto per le rette elevate, superando così la precedente scuola, l’Ambrit. L’evento, tenutosi nel cuore dell’Aventino, ha visto la presenza della mamma Ilary, del fratello Cristian, di Bastian Muller, il compagno della conduttrice, e di alcune amiche. La giovane, elegante in un abito di seta blu con una rosa bianca, ha ricevuto con entusiasmo il diploma, immortalata in foto mentre posa con amici e familiari.

Nessuna traccia del papà Francesco Totti

Nonostante la gioia condivisa sui social, non ci sono tracce di Francesco Totti e Noemi Bocchi, né nelle storie di Ilary né nelle foto pubblicate. La presenza del papà, ex calciatore, sembra essere assente o comunque non condivisa pubblicamente in questo momento speciale. La figlia maggiore di Ilary si prepara ora a nuove sfide, tra l’incertezza del futuro e l’estate che si avvicina, con la speranza di decidere il suo prossimo percorso di studi o di vita.