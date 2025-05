Ilary Blasi non sta passando un bel periodo, le voci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi si trova in un momento particolarmente difficile, come rivelato dal settimanale Oggi. La conduttrice, reduce dal fallimento del suo ultimo programma “The Couple”, cancellato improvvisamente da Mediaset a causa di scarso successo, si confronta anche con tensioni di natura privata e pubblica. Secondo le indiscrezioni di Alberto Dandolo, infatti, a contribuire al suo malumore sarebbero state anche le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, contenute nella sua biografia “Il paradiso esiste… Ma quanta fatica”. Spalletti avrebbe descritto Ilary come “una piccola donna”, riferendosi ai trascorsi con Francesco Totti, suo ex marito e leggenda della Roma, che all’epoca era legato a lei. Le parole del tecnico avrebbero scatenato l’ira della conduttrice, già provata dal divorzio dal Pupone e dalle tensioni mediatizzate.

I 18 anni di Chanel

Oltre all’aspetto professionale e sentimentale, il periodo complesso di Ilary si riflette anche nelle questioni pubbliche. La conduttrice ha recentemente partecipato ai festeggiamenti per i 18 anni della figlia Chanel, dove è apparsa serena accanto al compagno Bastian Muller, con cui il rapporto sembra procedere a gonfie vele, come dimostrato dall’anello che indossa simbolo di una promessa importante. Tuttavia, nonostante la serenità in ambito privato, il clima generale appare ancora turbolento, tra tensioni mediatiche e sfide professionali, che rendono questo periodo per Ilary Blasi particolarmente complesso.