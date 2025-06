Chanel Totti ha iniziato una nuova carriera lavorativa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha iniziato con decisione la sua carriera sui social subito dopo aver compiuto 18 anni. La giovane, già molto seguita, ha pubblicato il suo primo post sponsorizzato per un brand di profumi, Coco Monoi. In un reel su Instagram, si mostra con vari look abbinati alle quattro essenze del marchio, spruzzandosi i profumi con entusiasmo, mentre nelle Stories spiega i dettagli delle fragranze.

Cosa disse Ilary Blasi

Ilary Blasi aveva anticipato questa svolta già a gennaio scorso, sottolineando come Chanel preferisca i social alla televisione e voglia intraprendere una strada nel mondo degli influencer. La conduttrice aveva inoltre evidenziato come i figli tendano a emulare i genitori, e che Chanel, ancora studentessa, si stia avviando a una carriera nel digitale, considerando anche studi e percorsi formativi correlati.

Con oltre 633mila follower, Chanel sembra aver già acceso la sua luce nel mondo dei social, puntando a diventare una vera influencer. La sua decisione segna un passo importante nel suo percorso, che sembra orientato a un futuro dedicato alla comunicazione digitale, con il supporto di un’ottima base di pubblico e una famiglia che la sostiene.