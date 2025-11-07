[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Celebrazioni per ricordare le vittime di Viale Giotto

L’11 novembre è una data che ha segnato in modo indelebile la storia della città. Sono passati 26 anni da quella terribile notte che, nel crollo del palazzo di viale Giotto 120, vide spezzare la vita di 67 foggiani.

Anche quest’anno si rinnoveranno il dolore e il cordoglio di tutta la città per quella tragedia.

Due gli appuntamenti, promossi dall’Amministrazione, per ricordare le vittime e per rinnovare la vicinanza di tutta la comunità ai familiari delle vittime.

Lunedì 10 novembre alle 18,00 è previsto un momento di preghiera e raccoglimento con la deposizione di una corona di alloro al “Parco della Memoria” di viale Giotto.

Martedì 11 invece, la mattina alle 9,30, è in programma la benedizione e la deposizione di una corona di fiori al Cimitero comunale, presso il “Sacrario delle vittime crollo viale Giotto”. Sempre martedì 11, promossa dall’Associazione Parenti delle vittime, prevista anche alle 18,30 la messa di suffragio presso la chiesa del Sacro Cuore.