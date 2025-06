Cecilia Capriotti dalla Balivo parla del suo matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cecilia Capriotti si prepara al suo matrimonio con entusiasmo e allegria, condividendo i dettagli delle nozze imminenti con la sua figlia Maria Isabelle, in un episodio di “La Volta Buona”. La showgirl, 49 anni, sarà infatti in tv insieme alla figlia per parlare delle nozze che si terranno il 5 luglio a Panarea, l’isola delle Eolie dove ha incontrato il suo grande amore, Gianluca Mobilia, con cui è legata dal 2014. Originariamente pensato come evento intimo, il matrimonio si sta trasformando in una grande festa, con oltre 300 invitati pronti a partecipare, tra amici e familiari, grazie anche all’esperienza di Gianluca nel settore degli eventi e della promozione.

Cosa ha detto Cecilia Capriotti?

Durante la trasmissione, Cecilia ha raccontato che la coppia ha deciso di condividere il momento speciale anche con la famiglia: la piccola Maria Isabelle, che indossa un vestitino bianco, ha espresso le sue preferenze per il giorno del matrimonio, desiderando una torta multipiano, un bouquet bianco e una luna di miele a New York. La madre ha aggiunto che vorrebbero portare anche la bambina e Gianluca nella fuga romantica, per non sentirsi soli dopo tanti anni insieme.

Nel servizio trasmesso in studio, la Capriotti ha mostrato alcuni momenti della scelta del vestito presso l’atelier di Elisabetta Polignano, stilista di fiducia, dove ha provato diversi abiti. Le fedi nuziali saranno firmate Damiani. La festa durerà un intero weekend, con l’obiettivo di regalare ai presenti un’esperienza indimenticabile, mentre i preparativi sono già in corso per rendere tutto perfetto.