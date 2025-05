Cecchi Paone parla della prima volta trascorsa con un uomo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro Cecchi Paone ha condiviso pubblicamente il suo percorso di coming out, avvenuto nel 2004 a 41 anni, raccontando come abbia affrontato questa rivelazione con la moglie Cristina. Nonostante l’impatto iniziale, oggi i due sono rimasti legati e si considerano come una famiglia, con la figlia Melissa di 25 anni.

La prima esperienza di Cecchi Paone con un uomo

La prima esperienza con un uomo risale a una vacanza con amici, quando, insieme al suo migliore amico e alla rispettiva compagna, si ritrovarono a condividere un letto, esperienza che durò sei mesi. Prima di quell’episodio, Cecchi Paone aveva avuto relazioni con donne, e fino ai 35 anni non aveva mai pensato di essere attratto dagli uomini. Nel 2023 ha formalizzato il suo matrimonio civile con Simone Antolini, più giovane di lui di 38 anni, con cui ha un rapporto sereno e una famiglia felice. La sua storia è un esempio di autenticità e di accettazione.