C’è posta per te verso la possibile chiusura anticipata: il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5 contro Sanremo Top
Sabati di marzo con un grosso punto interrogativo per C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi si fermerà questo sabato e potrebbe non tornare in onda il 21 marzo, dopo la pausa già prevista per il 14.
L’ammiraglia Canale 5 starebbe valutando un cambio di programmazione strategico: al posto del people show potrebbe andare in onda la replica del concerto evento di Sal Da Vinci, vincitore del Festival, registrato lo scorso 17 dicembre da Piazza del Plebiscito e capace di totalizzare 2.163.000 spettatori con il 17% di share.
La sfida a Sanremo Top
Il concerto si troverebbe così a sfidare il secondo appuntamento di Sanremo Top su Rai 1, spin-off festivaliero ideato negli anni Novanta da Pippo Baudo.
Il programma propone una fotografia aggiornata dei brani in gara al Festival che, al di là del verdetto ufficiale, stanno dominando le classifiche. Quindici dei trenta Big si esibiranno nella prima puntata, mentre i restanti quindici saliranno sul palco sabato 14 marzo per la seconda e ultima serata.
Una mossa strategica di Mediaset
La scelta di mandare in replica il concerto di Sal Da Vinci non sarebbe casuale. L’esibizione da Piazza del Plebiscito del vincitore del Festival andrebbe infatti a confrontarsi direttamente con uno speciale dedicato proprio alla kermesse, con la possibilità di generare un singolare effetto “specchio” qualora l’artista venisse coinvolto anche nel programma concorrente.
Sul tavolo resta anche un’altra opzione: anticipare il debutto del serale di Amici 2026, così da rafforzare la prima serata del sabato e ridisegnare completamente il palinsesto di marzo.
Le prossime ore saranno decisive per capire quale strategia verrà adottata e se davvero per C’è posta per te si profila una chiusura anticipata rispetto alle previsioni iniziali.