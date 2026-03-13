Caterina Balivo addolorata per una scomparsa: il post da brividi sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni a Roma. Da mesi, la conduttrice soffriva di un grave problema di salute, che aveva reso noto col pubblico lo scorso dicembre. In queste ore, molti personaggi del momento dello spettacolo stanno omaggiando la Signora della Rai. Tra queste anche Caterina Balivo, che aveva ospitato Enrica Bonaccorti a La volta buona ad inizio febbraio. La presentatrice di Rai 1 ha pubblicato un post da brividi nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio: “Cara Enrica, giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo; ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato.”

Enrica Bonacorti era stata ospite il mese scorso de La volta buona di Caterina Balivo

Caterina Bavilo ha voluto dedicare alcune parole ad + che era stata ospite de La volta buona in più di un’occasione. Il mese scorso, la conduttrice aveva dichiarato: “Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene”, in merito alle sue delicate condizioni di salute. La Signora della Rai aveva poi aggiunto: “Scrivere mi riempie la vita in modo meraviglioso, è l’unica cosa che faccio in questo momento. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi”. Durante l’ospitata non erano mancati momenti commuoventi quando la donna aveva ricordato il suo rapporto con la figlia Verdiana, che l’è sempre stata al fianco durante tutta la malattia.

